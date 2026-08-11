Rockstar advierte que GTA 6 todavía tiene mucho material que enseñar antes de su estreno

Rockstar Games empieza a dar a conocer sus planes de cara al estreno de ‘Grand Theft Auto VI’, aunque todo indica que todavía se reserva bastante material para el camino. La compañía presentará el próximo 27 de agosto ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’, una producción concebida para profundizar en las mecánicas y distintos aspectos del juego, pero que llegará primero a Netflix y, seis horas después, podrá verse de modo gratuito a través de su canal oficial de YouTube y de la propia página de ‘GTA 6’.

Presentación segmentada

La emisión especial que Netflix estrenará en exclusiva ha provocado reacciones diferentes durante los últimos días, especialmente por el periodo de seis horas reservado a los suscriptores de la plataforma. Sin embargo, el asunto adquiere una dimensión distinta tras las palabras de Strauss Zelnick, máximo responsable de Take-Two Interactive, señalando que esta presentación será únicamente el comienzo de una gran cantidad de material que se irá mostrando antes del lanzamiento.

Zelnick incluso recurre a una comparación gastronómica para alimentar la curiosidad y presenta la colaboración como los entremeses, antes de anticipar que todavía quedan aperitivos, plato principal y postre. Sobre el contenido que se ha reservado para mostrar en diferentes momentos no se ha revelado nada por ahora, ya que no se ha concretado si se trata de vídeos centrados en mostrar a los personajes, demostraciones extensas de su jugabilidad o quizá, incluso novedades relacionadas con la vertiente online.

Rockstar empieza a servir el menú de GTA 6

Hasta ahora, la casa de desarrollo ha administrado con bastante precaución la información de ‘GTA 6’, dejando largos periodos entre las actualizaciones sobre el desarrollo. La presentación de agosto cambiará el paso cuando apenas restan tres meses para el lanzamiento, confirmado para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series, de modo que el comentario de Zelnick permite pensar en una segunda mitad del año bastante más activa alrededor de la producción.

También resulta llamativa la colaboración con Netflix, una fórmula poco explotada para enseñar un videojuego de estas dimensiones. Zelnick evitó revelar cuánto ha pagado la plataforma por disponer de esas seis horas de exclusividad y se limitó a definirla como un gran socio promocional y de distribución, mientras califica el acuerdo de colaboración pionera.

El lanzamiento de GTA 6 ya ha comenzado

Take-Two ha dejado patente que la presentación del 27 de agosto será apenas una primera muestra de todo cuanto la empresa guarda para ir mostrando de ‘GTA 6’. Con casi tres meses todavía por delante antes del estreno, sin duda disponen de tiempo suficiente como para mostrar mejor Vice City, Leonida y profundizar en la relación entre Jason y Lucia antes de que la producción llegue finalmente a manos del público.