Call of Duty Modern Warfare 4 regresa a París entre persecuciones cinematográficas y tiroteos

París y ‘Call of Duty’ ya tienen historia en común, ¿verdad? Si jugaste al ‘Modern Warfare 3’ original, quizá recuerdes cierta misión en la que la Torre Eiffel se derrumba. Se trata de ‘Iron Lady’, un objetivo principal ambientado en la capital francesa que termina con la caída del monumento en plena batalla. Con estos antecedentes, ‘Modern Warfare 4’ nos llevará de nuevo hasta la capital francesa, aplicando ese sentido por el espectáculo desmedido al que ‘Call of Duty’ nos tiene acostumbrados.

La ciudad de la luz

Activision ya había adelantado en mayo que París sería escenario de persecuciones a gran velocidad durante la campaña, y estos nuevos materiales nos permiten comprobar por primera vez cómo transcurrirá parte de esa sección de juego, que se presenta realmente intensa. El tráiler ‘Call of Duty Modern Warfare 4 Campaign First Look: Traffic’ presenta una mezcla de escenas cinematográficas y secuencias jugables en tiempo real de una misión de la campaña. Además, deja muestras de un intrigante cambio en la relación entre Price y Valeria, antagonista de ‘Modern Warfare II’, a la que podemos ver colaborando con él durante esta misión. A modo de justificación, el diálogo inicial apunta a un acuerdo puntual entre ambos, ya que Valeria recuerda a Price que, si no llegan a París, él no obtendrá a "Archer", aunque el material no explica todavía quién o qué se esconde tras ese nombre.

Esta colaboración coincide con el papel que Activision ha reservado a Price en esta entrega, ya que el capitán, ahora convertido en forajido, actúa fuera del sistema al que sirvió mientras libra una guerra personal y procura mantenerse por delante de sus perseguidores. En ese contexto no sería extraño aceptar alianzas impensables y realizar operaciones al margen de la ley, de ahí que su colaboración con Valeria se presente, al menos por ahora, como un acuerdo de conveniencia.

Persecuciones y tiroteos por las calles

El tráiler muestra persecuciones de coches, vehículos que vuelcan, tiroteos y una furgoneta blindada que parece corresponder a un tramo controlado por el jugador mientras Price y Valeria se abren paso a tiros por las calles de París. Por lo que podemos observar, parece que la emblemática torre permanecerá intacta esta vez.

No obstante, parece que la capital gala será únicamente una parada dentro de una campaña mucho más amplia que arranca cuando Corea del Norte lanza una invasión a gran escala que amenaza con desestabilizar el mundo. Mientras tanto, un grupo de jóvenes soldados surcoreanos combate en el frente y Price desarrolla su propia guerra en la sombra. Activision ha confirmado además guerra de trincheras en Corea, combates a corta distancia en Nueva York, incursiones nocturnas del SAS en Mumbai y grandes asaltos urbanos para recuperar territorios ocupados.

¿Cuándo se publica Modern Warfare 4?

‘Call of Duty: Modern Warfare 4’, con Infinity Ward al frente del desarrollo, se lanzará el 23 de octubre de 2026 para PS5, Xbox Series, PC y Switch 2, mientras que PS4 y Xbox One se quedan fuera. Las reservas incluyen acceso anticipado a la campaña a partir del 16 de octubre, aunque la editora advierte que la fecha efectiva de inicio y la disponibilidad pueden variar según la plataforma, la zona horaria y posibles incidencias del servicio.