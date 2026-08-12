¿Tu DualSense responde con retraso? Antes de cambiar de mando, prueba esto

¿Alguna vez has percibido que apuntas, frenas, cambias de dirección o respondes a un ataque y la acción tarda unas décimas en trasladarse a la pantalla? Ese pequeño desfase que apenas se nota en algunos juegos, resulta mucho más comprometedor en títulos de conducción, lucha o disparos, donde la respuesta del mando depende de una reacción casi instantánea.

Si tu mando tiende a repetir este fallo, la buena noticia es que el DualSense no tiene por qué estar averiado, ya que el tiempo que transcurre entre una pulsación y su reflejo en pantalla depende de varios elementos, entre ellos el televisor, la conexión inalámbrica o el rendimiento del juego. Por tanto, veamos cómo identificar el origen y reparar el retraso y cuándo, en cambio, debemos preocuparnos.

Las causas más comunes del retardo de entrada

Parte de ese retardo puede proceder del televisor, ya que determinados modos de imagen requieren un procesamiento adicional de la señal. En estos casos, prueba a activar el "Modo Juego", que ayuda a reducir esa demora y mejora la respuesta en pantalla. En televisores compatibles, PS5 puede activar automáticamente el modo de baja latencia mediante ALLM. Tampoco descartes la salida a 120 Hz y VRR, que pueden ayudar a reducir el retraso cuando el juego y la pantalla admite estas funciones.

La vía inalámbrica

La conectividad también puede ser un problema, aunque el DualSense está diseñado para ofrecer una respuesta rápida mediante Bluetooth. Para comprobar si el problema está relacionado con la comunicación inalámbrica, puedes conectar el mando a la PS5 mediante un cable USB y ver si mejora la situación. Eso sí, enchufarlo no basta para realizar esta comprobación, ya que, si la consola mantiene seleccionado Bluetooth como método de comunicación, el DualSense seguirá utilizando la conexión inalámbrica, aunque esté conectado mediante cable. Para probar la comunicación por USB hay que seleccionar en el menú de configuración "Usar cable USB" como método de comunicación del mando en PS5.

También conviene tener en cuenta el juego en sí, ya que un título con una tasa de fotogramas inestable puede hacer que los controles respondan peor a las órdenes, incluso cuando el mando funciona correctamente. Lo mismo ocurre con los juegos en la nube, donde la latencia de la red puede ralentizar notablemente las acciones, una situación que también puede darse al utilizar Uso a distancia, ya que en este caso interviene la calidad y la estabilidad de la conexión de red.

Cuando preocuparse por el mando

Si el retardo también se manifiesta en los menús de PS5, persiste con la conexión por cable o se presenta junto con fallos en las pulsaciones, es recomendable actualizar el mando y la consola y, si es necesario, reiniciar el DualSense. Recuerda actualizar el software del mando desde las opciones de accesorios de PS5 y, si los problemas continúan, también se puede restablecer mediante el pequeño botón situado en la parte posterior. Para hacerlo, hay que apagar la consola, desconectar el mando y mantener pulsado ese botón durante al menos cinco segundos. Después basta con volver a conectarlo mediante USB y pulsar el botón PS.

En definitiva, todo sistema requiere de cierto tiempo de respuesta, pero un retraso perceptible y constante no es algo que deberías ignorar. Eso sí, antes de reemplazar el mando, conviene comprobar las funciones del televisor, la conexión y el rendimiento del juego. Si con todo esto revisado el fallo persiste, también puedes optar por acudir a un especialista en reparaciones antes de adquirir un nuevo mando.