PS Plus anuncia 10 juegos para agosto con Kingdom Come Deliverance 2 a la cabeza

Sony ha publicado la lista de juegos que se incorporarán durante el mes de agosto a los catálogos de los planes de suscripción PlayStation Plus Extra y Premium. En total, son 10 juegos, ocho de los cuales estarán disponibles en ambos niveles de suscripción, mientras que dos llegarán únicamente a Premium. ‘Helldivers 2’ se adelantó al resto y está disponible desde el 12 de agosto, mientras que los demás títulos llegarán el 18 de agosto. En líneas generales ‘Kingdom Come: Deliverance 2’ se alza como el mayor incentivo entre las producciones de agosto, acompañado por ‘Helldivers 2’, que se incorporó de forma anticipada para los suscriptores de PS Plus Extra y Premium. A continuación, encontrarás todas las incorporaciones de ambos planes para este mes.

Nuevos juegos Extra y Premium en agosto de 2026:

‘Helldivers 2’ - PS5

‘Kingdom Come: Deliverance 2’ - PS5

‘Vampire Survivors’ - PS5, PS4

‘Hell is Us’ - PS5

‘Umamusume Pretty Derby’ - Party Dash’ - PS4

‘Two Point Museum’ - PS5

‘Metro Exodus’ - PS5, PS4

‘Dying Light 2’ - PS5, PS4

Nuevos juegos Premium en agosto de 2026:

‘Onimusha: Dawn of Dreams’ - PS5, PS4

‘Atlantis: El imperio perdido’ - PS5, PS4

Los juegos PS Plus del mes todavía están disponibles

Antes de terminar, no está de más apuntar que todavía puedes canjear los juegos mensuales de PlayStation Plus, hasta el 31 de agosto. La ronda incluye títulos tan interesantes como ‘Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition’ (PS5, PS4), el nuevo fenómeno de caminata ‘Big Walk’ (PS5) y el terror pixelado que propone ‘Signalis’ (PS4).