Fortnite: John Wick se convierte en un Simpson y aquí te explicamos cómo desbloquearlo

La actualización v41.30 de ‘Fortnite’ ya está entre nosotros y para alegría general transforma al conocido John Wick al genuino estilo de ‘Los Simpson’, pero por muy tentador que parezca a primera vista, conseguir la peculiar apariencia del sicario (a pluma y tinta) requiere completar varios contratos. Para comenzar es necesario disponer del Pase de batalla de la temporada actual y completar los contratos basados en el personaje. El perro del famoso personaje interpretado por Keanu Reeves también puede desbloquearse como compañero, aunque esta recompensa ya formaba parte del Pase de batalla antes de la llegada del nuevo estilo.

¿Cómo se desbloquea el estilo de John Wick de Los Simpson?

En líneas generales, el estilo de John Wick está disponible exclusivamente en el Pase de batalla de la temporada actual del Capítulo 7 o para suscriptores del Club de Fortnite, actualmente también incluido en Xbox Game Pass Ultimate, ya que se trata de una variante adicional del traje John Wick que se obtiene mediante las recompensas prémium. Para hacerse con él hay que completar cuatro contratos divididos en tres fases cada uno. Una vez obtenido, el estilo puede seleccionarse al editar el traje desde el casillero.

Combate: Se puede completar en Battle Royale, Cero construcción y Recarga.

Golpea a oponentes con el cargador de la pistola punta de lanza después de recargar (0/2) - Fase 1 de 3

Inflige daño a los oponentes con escopetas en una sola partida (0/550) - Fase 2 de 3

Consigue disparos a la cabeza de los oponentes con fusiles de asalto (0/25) - Fase 3 de 3

La primera tarea tiene una pequeña particularidad. Al recargar la pistola punta de lanza después de haber disparado, el personaje arroja el cargador y este puede golpear al enemigo, de modo que habrá que acertar dos veces para completar el objetivo.

Jefe

Solo se puede completar en Battle Royale y Cero construcción.

Contrata a John Wick (0/1) - Fase 1 de 3

Inflige daño a los oponentes con John Wick o un especialista contratado (0/575) - Fase 2 de 3

Derrota a los jefes (0/3) - Fase 3 de 3

John Wick puede contratarse al oeste del faro de Calamari Canyon por 350 barras de oro. Para la segunda fase también sirve cualquier especialista contratado si otro jugador se ha adelantado y ya ha reclutado al personaje.

Confidencial: Solo se puede completar en Recarga.

Visita El Confidencial en Springfield (0/1) - Fase 1 de 3

Elimina a un jugador dentro de El Confidencial (0/1) - Fase 2 de 3

Sobrevive 14 segundos después de ser excomulgado (0/1) - Fase 3 de 3

El Confidencial se encuentra en Springfield y está señalado mediante una "C" en el minimapa. En cuanto abras fuego dentro de El Confidencial pasarás a estar excomulgado y tu posición quedará expuesta, así que tendrás que sobrevivir durante 14 segundos para terminar esta cadena.

Espíritu: Estas tareas pueden progresar en Battle Royale, Cero construcción y Recarga, aunque el espíritu de John Wick debe conseguirse inicialmente en Recarga.

Consigue un espíritu de John Wick (0/1) - Fase 1 de 3

Elimina a jugadores con el espíritu de John Wick equipado (0/10) - Fase 2 de 3

Domina el espíritu de John Wick y llévalo al nivel 5 (0/1) - Fase 3 de 3

El espíritu puede encontrarse en cofres durante las partidas de Recarga, conseguirse al eliminar a un jugador que lo lleve equipado o como recompensa al ganar una partida. Una vez añadido a la colección puede utilizarse también en Battle Royale, y su capacidad revela durante unos segundos la posición de enemigos cercanos después de derribar o eliminar a un rival. Completar los cuatro contratos permite obtener finalmente el estilo de Los Simpson para John Wick, que pasa a formar parte de las variantes disponibles para John Wick (a pluma y tinta).

Cómo desbloquear al perro de John Wick como compañero

El perro de John Wick puede surgir en dos lugares distintos en cada partida, The Battlewoods o Sinister Strip, y su posición se elige de manera aleatoria. Concretamente, en The Battlewoods se encuentra en las alcantarillas situadas bajo la zona, mientras que en Sinister Strip está dentro del gran edificio de la parte sur.

Cuando aparezca encerrado, primero tendrás que eliminar a los guardias que vigilan la jaula, abrirla y después acercarte al perro para acariciarlo. Si otro jugador ya lo ha liberado antes de tu llegada, bastará con interactuar con él. Al completar el objetivo y disponer del Pase de batalla, podrás utilizar al Perro (de John Wick) como cualquier otro compañero de ‘Fortnite’.