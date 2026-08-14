Stop Killing Games respalda la demanda por las ventas digitales de PlayStation en plena transición digital de Sony

En los últimos días, el procedimiento judicial abierto en los Países Bajos contra Sony por el presunto monopolio de PlayStation Store, ha tomado una nueva deriva tras el anuncio referido al cese de la producción de discos para nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028.

La demanda que ya estaba en marcha

Aunque la iniciativa comenzó en febrero de 2025 y Sony fue demandada formalmente en junio de ese mismo año por la organización holandesa Stichting Massaschade & Consument (SM&C), ahora cuenta con dos nuevos aliados, ya que Stop Killing Games y DoesItPlay? han decidido respaldar la causa y animan especialmente a los jugadores neerlandeses a sumarse a Fair PlayStation. La fundación calcula que más de 1,7 millones de usuarios de los sistemas de Sony en los Países Bajos podrían haber soportado un sobrecoste

Las acusaciones contra Sony y PS Store

La demanda parte de la forma en que Sony gestiona la distribución digital de PlayStation, según sostiene SM&C. La compañía japonesa utiliza su posición para impedir la presencia de tiendas digitales alternativas en PlayStation, de manera que los juegos y contenidos digitales únicamente pueden adquirirse a través de su plataforma. Según un estudio económico encargado por la propia fundación, las versiones digitales de casi un centenar de juegos analizados fueron de media un 47% más caras que sus equivalentes físicos, mientras el perjuicio acumulado para los consumidores neerlandeses desde 2013 podría alcanzar unos 435 millones de euros. Se trata, en cualquier caso, de estimaciones presentadas por la parte demandante que todavía no han sido confirmadas judicialmente.

SM&C pide al tribunal que Sony cese las prácticas que considera contrarias a la competencia, compense económicamente a los usuarios perjudicados y permita la entrada de vendedores alternativos de contenido digital para PlayStation si sus reclamaciones terminan prosperando. Es decir, la reciente política de Sony sobre el abandono del formato físico no ha originado esta demanda, aunque sí han reforzado los argumentos de sus responsables. A partir de enero de 2028 dejarán de producirse discos para los nuevos juegos de PlayStation, mientras que los títulos publicados con anterioridad y aquellos que ya tengan previsto un estreno físico antes de esa fecha quedarán fuera de esta medida.

Sony atribuye el cambio al crecimiento de la distribución digital. SM&C considera a este respecto, que la desaparición de dicha alternativa reducirá todavía más las posibilidades de comparar precios entre establecimientos, además de impedir la reventa, el préstamo o la compra de segunda mano. La fundación defiende que el cambio haría que el usuario dependa en mayor medida del sistema digital administrado por Sony para adquirir sus juegos.

Stop Killing Games entra en escena

Aunque por el momento no está claro hasta qué punto el apoyo de Stop Killing Games y DoesItPlay? ayudará a la causa, ambas iniciativas han anunciado públicamente su respaldo al movimiento Fair PlayStation y están animando a los jugadores neerlandeses a inscribirse. La participación resulta especialmente importante para SM&C porque debe acreditar ante el tribunal que representa a un número suficiente de usuarios para continuar con la acción colectiva.

El movimiento viene seguido por la respuesta de la Comisión Europea a la iniciativa Stop Destroying Videogames, que consiguió 1.294.188 apoyos verificados, aunque el organismo comunitario descartó, por ahora, imponer una obligación legal general que fuerce a las editoras a mantener jugables sus títulos una vez finalizada su explotación comercial. Sin embargo, aseguran que antes de terminar 2026 iniciarán conversaciones con representantes de consumidores y de la industria para elaborar un código de conducta relacionado con el final de la vida útil de los videojuegos.

El tribunal todavía tiene que pronunciarse

Mientras tanto, el procedimiento contra la multinacional japonesa continúa en los Países Bajos. La primera vista se celebró el 29 de junio de 2026 ante el tribunal de Midden-Nederland y estuvo principalmente centrada en determinar la competencia del propio tribunal y si SM&C puede representar colectivamente a los jugadores. A fecha hoy todavía no consta una resolución posterior sobre su admisibilidad, por lo que el tribunal aún no ha entrado a examinar el fondo de las acusaciones contra Sony. Entonces es cuando veremos en qué deriva la iniciativa.