Ghost of Yōtei: Sucker Punch prepara una versión completa que amplía su historia, personajes y contenido extra

Si te interesa ‘Ghost of Yōtei’, pero aún no has experimentado su épica aventura, PlayStation ha configurado una nueva Edición Completa, que reúne en un único volumen el juego principal y una ampliación de la aventura de Atsu con nuevos contenidos. Así, esta versión incorporará la expansión ‘Ecos de Sekigahara’, el modo ‘Más buscado’ y distintos añadidos que completan la propuesta original.

La batalla de Sekigahar

La expansión alternará el presente con recuerdos de la etapa que Atsu pasó en el continente, mientras la trama nos permitirá descubrir a Nagato, una figura de su pasado que ha llegado a Ezo, y se adentrarán en un valle inédito donde antaño vivían la Serpiente y sus fieles seguidores, las Víboras. ‘Ecos de Sekigahara’ también llevará a nuestra protagonista a la batalla de Sekigahara en un momento importante de su vida antes de regresar a casa para emprender su misión de venganza.

Ghost of Yōtei añade un nuevo modo de supervivencia

PlayStation también confirma que incorporará enemigos, armas pesadas, conjuntos de armadura y tintes inéditos, junto al modo ‘Más buscado’, que Sucker Punch presenta como una especie de versión propia de un roguelike, así que puedes prepararte para un modo de supervivencia para un jugador en el que se aceptan recompensas para iniciar nuevas sesiones, derrotar enemigos, obtener recursos y desbloquear personajes jugables adicionales. Entre ellos Atsu, maestra con la katana doble; Oyuki, especialista en la kusarigama; y Nagato, que utiliza una yari.

Tampoco puede fallar el modo Legends

Por último, esta Edición Completa de ‘Ghost of Yōtei’ incluirá la variante ‘Legends’, la experiencia cooperativa en línea para hasta cuatro jugadores, además de todo el contenido de la Edición Digital Deluxe y el talismán de Hokkyokusei. Si quieres actualizar el juego base también podrás conseguir ‘Ecos de Sekigahara’ y ‘Más buscado’ reservando la ampliación a la Edición Completa en PlayStation Store. Si no dispones de la Edición Digital Deluxe ni del talismán de Hokkyokusei, ambos contenidos se desbloquearán inmediatamente al efectuar la reserva.

Plan de lanzamientos

En líneas generales, la Edición Completa ya puede adquirirse y permite comenzar inmediatamente el juego principal y ‘Legends’, mientras que ‘Ecos de Sekigahara’ y ‘Más buscado’ se incorporarán el 1 de octubre. Esa misma jornada llegará además un parche gratuito, que añadirá el modo ‘Belleza de Yōtei’, nuevas pistas para el modo ‘Watanabe’, la posibilidad de conservar la apariencia de un conjunto de armadura mientras se utilizan las características de otro y una opción de accesibilidad de alto contraste.