Sony todavía no sabe cuándo lanzará PS6 y la culpa es de la crisis de memoria RAM

En mitad de una tormenta de especulaciones sobre un posible lanzamiento de PS6 que se produciría a lo largo del próximo 2027, el director ejecutivo de Sony, Hiroki Totoki, ha confirmado que su compañía aún estudia la situación del mercado de componentes. En una entrevista con The Wall Street Journal, el ejecutivo advierte de que la inestabilidad del mercado de la memoria RAM ha dificultado la planificación del lanzamiento de sus nuevos dispositivos.

Sony estudia cómo contener los costes del nuevo hardware

Totoki también se refirió a las guerras comerciales y la constante escasez de componentes, elementos que amenazan la propia continuidad del negocio de las consolas. Con este panorama, el ejecutivo asegura que Sony ya está preparando algunas medidas para remediar la situación, pero no concretó cuáles.

Si bien la empresa ya está planeando la transición hacia PS6, también está experimentando una importante transformación en su política general, ya que la corporación conocida durante décadas por fabricar consolas, televisores y cámaras pretende ahora reducir la dependencia del hardware dentro de su actividad general para centrarse en áreas de entretenimiento como los videojuegos, música y el cine.

El relevo de PS5 continúa envuelto en muchas incógnitas

Aunque PS6 aún no tiene una fecha de lanzamiento definitiva, es casi seguro que llegará al mercado en una situación realmente anómala y, si la crisis de precios de la memoria RAM se prolonga durante varios años, es probable que Sony opte por establecer un precio muy elevado para la nueva consola.

Con ello, la casa japonesa prolonga una tendencia que ya se percibe en la generación de PS5, ya que, debido a las diversas subidas de precio que ha sufrido la consola, sus ventas se han ralentizado, obligando a la compañía a encontrar fórmulas para incrementar los ingresos procedentes de su base de clientes. Esto implica dedicar un mayor volumen a la venta de contenido premium, con precios de suscripción más altos y medidas como el cese de la producción de soportes físicos, sin que pueda descartarse la posibilidad de que PS6 introduzca otras medidas de esta naturaleza, en detrimento del usuario.

No es únicamente cosa de Sony

Lamentablemente para el mercado del ocio electrónico, Sony comparte este problema con otras compañías del sector, de manera que la próxima generación podría llegar bastante después de las primeras estimaciones y prolongar todavía más el ciclo comercial de las consolas actuales.