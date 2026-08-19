Anakin Skywalker no estará en Star Wars Galactic Racer y hay una buena explicación

‘Star Wars Galactic Racer’, que saldrá a la venta el 6 de octubre en PS5, Xbox Series y PC, no incluirá a Anakin Skywalker entre los personajes disponibles en su lanzamiento y, según Matt Webster, director ejecutivo y cofundador de Fuse Games, el motivo se encuentra principalmente relacionado con el deseo del equipo de respetar la cronología oficial del universo de ‘Star Wars’.

A expensas del canon

La producción, como se reveló en su presentación, transcurrirá poco después de los acontecimientos narrados en ‘El retorno del Jedi’ y, tanto en el modo para un jugador como en el modo arcade, solo contará con personajes que sigan vivos en el momento de los acontecimientos representados. Esta circunstancia ha suscitado algunas preguntas sobre la posible presencia futura de Anakin.

En este sentido, al ser consultado directamente sobre el asunto, Webster no descarta su posible llegada tras el lanzamiento, aunque también es cierto que respondió con un escueto "quién sabe". Sin embargo, el director de Fuse Games reiteró que el equipo presta especial atención a la coherencia canónica, siempre bajo las indicaciones de los expertos de Lucasfilm Games, encargados de comprobar dónde se encontraba cada personaje en ese periodo de la historia.

Canon y referencias a Star Wars

Esa misma filosofía también se tuvo en cuenta al incorporar algunos elementos relacionados con la historia. La Boonta Eve Classic, por ejemplo, no se reproducirá tal y como se vio en el ‘Episodio I’. Se trata de la carrera de vainas en la que Anakin Skywalker derrotó a Sebulba y consiguió la libertad, por lo que su desenlace ya está establecido dentro del canon y Fuse Games prefiere no reproducir aquel acontecimiento exactamente. Sin embargo, según Webster, los desarrolladores pueden tomar como referencia esos momentos y reinterpretarlos de formas nuevas y creativas.

The Galactic League is comprised of top racing pilots from across the STAR WARS™ galaxy. From enthusiastic youngsters to veterans with egos as big as their speeders, they're all vying for the chance to be named League Champion. pic.twitter.com/7Qs3OmLUYJ — STAR WARS: Galactic Racer™ (@SWGalacticRacer) June 23, 2026

Ese respeto por la cronología explica también la presencia de Sebulba, rival de Anakin en ‘La amenaza fantasma’, que formará parte importante de la historia. Craig Derrick, productor ejecutivo de Lucasfilm Games, detalló el pasado junio que el equipo revisó expresamente qué había ocurrido con el personaje después de los acontecimientos que se narran en la cinta, incluido si había sobrevivido y dónde estaba durante el periodo en el que transcurre el juego.

Planes después del estreno

Webster indica además que Fuse Games quiere seguir desarrollando contenido después del estreno, aunque por ahora no ha concretado en qué consistirán. Sus declaraciones no permiten confirmar la llegada de Anakin Skywalker a ‘Star Wars Galactic Racer’, pero tampoco la descartan, así que habrá que esperar para saber si el personaje termina formando parte del juego más adelante.