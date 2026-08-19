The Fertile Crescent 2 convierte la caída de la Edad del Bronce en una cuestión de supervivencia

Hace más de 3.000 años, el rey de Ugarit envió un desesperado mensaje mientras barcos enemigos se acercaban a sus costas y varias ciudades ardían. Poco después, aquel importante centro comercial del Mediterráneo oriental acabó destruido en medio de la crisis que puso fin a buena parte de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. Ese periodo sirve ahora como escenario para ‘The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age’, que acaba de aterrizar en el programa de acceso anticipado de Steam.

El colapso de la Edad del Bronce

Esta secuela del juego de estrategia en tiempo real enmarca su campaña durante el colapso de la Edad del Bronce tardía, alrededor del 1200 a.C., y lo toma para combinar una trama argumental sostenida sobre mecánicas de construcción y gestión de asentamientos con cuatro facciones jugables y batallas en tiempo real.

La continuación de ‘The Fertile Crescent’, que han llamado ‘The Fertile Crescent 2: Collapse of the Bronze Age’, nos invita a seguir los pasos de Mutti junto a un grupo de guerreros y granjeros durante la caída de los antiguos imperios. A lo largo de la campaña, deben recolectar recursos, fundar aldeas, organizar ejércitos y proteger tanto a sus familias como al resto de habitantes en medio de la inestabilidad de la época.

Para ello, deben hacer frente a episodios como sequías, hambrunas, interrupciones en las rutas comerciales y revueltas. Todo ello se articula mediante sistemas tradicionales de estrategia en tiempo real, aunque el avance no depende únicamente de ampliar territorio, pues los recursos y, especialmente los alimentos, resultan fundamentales para mantener a la población y a los ejércitos, mientras una mala gestión puede comprometer la supervivencia del asentamiento.

10 misiones y cuatro facciones

La versión de acceso anticipado de ‘The Fertile Crescent 2’ incluye 10 misiones de campaña que corresponden a los actos 1 y 2 de la historia. También hay disponibles modos de escaramuza y multijugador para hasta cuatro jugadores, este último mediante servidores dedicados y con rivales controlados por inteligencia artificial.

Las cuatro facciones jugables corresponden a asirios, egipcios, babilonios e hititas, cada una con sus propias unidades y características relacionadas con la economía y el combate. La llamada "Pausa Táctica" permite interrumpir temporalmente la acción para analizar la situación y dar órdenes antes de reanudar el juego en tiempo real. Todos los modos para un jugador también incluyen la posibilidad de guardar el progreso y retomarlo posteriormente. La secuela también incorpora mejoras en apartados como la inteligencia artificial, la búsqueda de rutas, el rendimiento, interfaz, entornos y la niebla de guerra, además de otras modificaciones para facilitar el control respecto al primer juego. La versión actual también incluye interfaz y subtítulos en castellano.

Recibirá nuevos actos durante el acceso anticipado

En cuanto a su futuro, desde Wield Interactive prometen continuar con el desarrollo durante el periodo de acceso anticipado, una etapa que el estudio calcula que durará alrededor de tres meses. Entre el contenido previsto para la versión 1.0 se encuentran los actos 3 y 4 de la campaña.

El estudio también planea ampliar los modos multijugador y de escaramuza hasta seis jugadores, además de añadir un editor de mapas y continuar aplicando mejoras y correcciones durante el desarrollo a partir de las opiniones recibidas. El lanzamiento se acompaña de un nuevo tráiler de acceso anticipado, en el que se pueden ver varias secuencias de la campaña, la construcción de asentamientos, las distintas facciones y algunos de los enfrentamientos incluidos en el juego.