Black Myth: Zhong Kui aclara qué tipo de juego será y cuánto conserva de la primera entrega

Game Science llevaba bastante tiempo sin mostrar algún tipo de material de ‘Black Myth: Zhong Kui’, la segunda entrega de la franquicia iniciada con ‘Black Myth: Wukong’, pero este agosto la desarrolladora ha roto el silencio de la mejor manera posible, ya que ha publicado por sorpresa cerca de 15 minutos de jugabilidad que permiten acercarse con bastante más precisión cómo se plantea esta nueva aventura y cuánto conserva del título protagonizado por el Rey Mono.

Larga vida al Rey Mono

El material nos muestra una secuencia narrativa antes de fijar su atención en el protagonista armado con una espada frente a numerosos enemigos humanoides de aspecto monstruoso. La presencia de grupos numerosos y enfrentamientos simultáneos permite apreciar combates más poblados en determinados momentos, aunque todavía resulta pronto para saber hasta qué punto esta circunstancia tendrá importancia durante la aventura. ‘Black Myth: Zhong Kui’ mantiene, en cualquier caso, la base de RPG de acción para un jugador que Game Science ya había confirmado.

La grabación continúa con secciones que alternan desplazamiento y combate, con movimientos ágiles, esquivas y ataques ejecutados mientras Zhong Kui atraviesa distintos espacios y supera pequeños obstáculos. También se puede observar su capacidad para incorporar propiedades elementales a su arma, que en determinados momentos queda envuelta en llamas y facilita los enfrentamientos contra varios adversarios al mismo tiempo. Aunque la desarrolladora todavía no ha explicado con detalle cómo funcionarán estas mecánicas parece que fuego, electricidad y otros efectos formarán parte del sistema de combate.

Una intervención inesperada

Tras una nueva secuencia centrada en mostrar parte de la historia, el vídeo se conduce hasta un enfrentamiento contra una enorme criatura humanoide cuyo cuerpo está cubierto de protuberancias, una vez en combate, la sorpresa llega durante la segunda parte, cuando un personaje encapuchado y vestido de negro entra en escena. Armado con una larga espada curva y acompañado por ataques eléctricos, consigue causar un daño considerable a la criatura antes de desaparecer de una manera especialmente llamativa. La secuencia puede sugerir algún tipo de habilidad relacionada con aliados, transformaciones o invocaciones, pero por ahora la desarrolladora no ha explicado que representa exactamente ni cómo funcionará dentro del juego.

No es una continuación directa

La relación entre ‘Black Myth: Zhong Kui’ y ‘Black Myth: Wukong’ ha generado cierta confusión prácticamente desde su anuncio, principalmente porque se trata de la segunda entrega de la serie ‘Black Myth’, pero Game Science no la presenta como una continuación argumental de las aventuras del Rey Mono.

El estudio explica que quería trabajar con nuevos protagonistas, historias y mecánicas dentro del mismo universo inspirado en la mitología y el folclore chinos. Por tanto, ‘Black Myth: Zhong Kui’ no continúa directamente la historia de ‘Wukong’ ni funciona como una precuela de aquel relato, sino como una nueva entrega protagonizada por una figura diferente de la tradición china. El estudio también ha indicado que la historia relacionada con el Rey Mono regresará en el futuro, aunque no ha explicado todavía cuándo ni mediante qué proyecto.

El protagonista de esta entrega es Zhong Kui, una figura tradicionalmente asociada a la expulsión y derrota de demonios y espíritus malignos dentro del folclore chino, una condición que permite al estudio trabajar con enemigos, poderes y situaciones diferentes de las vistas anteriormente. Precisamente por ese motivo, Game Science ya había adelantado que este RPG de acción incorporará mecánicas propias capaces de diferenciarlo de ‘Black Myth: Wukong’, y el nuevo vídeo comienza a ofrecer las primeras pistas de esa intención.

La segunda entrega de ‘Black Myth’ empieza a enseñar sus cartas

‘Black Myth: Zhong Kui’ fue anunciado durante la Gamescom de 2025 y, desde entonces, Game Science había mostrado muy poco acerca de su desarrollo. La publicación de estos 15 minutos supone la primera oportunidad amplia para observar directamente su jugabilidad y confirma que conservará buena parte de la acción que caracterizó a ‘Black Myth: Wukong’, aunque con un protagonista, historia y recursos de combate diferentes.

Todavía quedan bastantes cuestiones por resolver, especialmente la función del misterioso personaje que interviene durante el enfrentamiento contra el jefe y las diferencias que terminarán marcando ambas entregas. Tampoco existe una fecha de publicación confirmada, de manera que estos nuevos materiales sirven principalmente para empezar a comprender qué clase de aventura está preparando Game Science después del enorme éxito de ‘Black Myth: Wukong’.