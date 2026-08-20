Cuatro días de permiso para jugar a GTA 6 a cambio de dos años más en el Ejército de Estados Unidos

Veinte soldados destinados en Fort Stewart ya han optado por acogerse a un incentivo de renovación bastante original comparado entre el resto de las opciones ofrecidas a los soldados del Ejército estadounidense, atraídos por cuatro días libres en torno al estreno de 'Grand Theft Auto VI'. La iniciativa pertenece al 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada, integrado en el 2.º Equipo de Combate de la Brigada Blindada de la 3.ª División de Infantería, y forma parte de las medidas adoptadas por la unidad para cumplir sus objetivos de renovación de contratos durante el ejercicio fiscal de 2027.

Permiso concedido

En su seno, El 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada, conocido como "Gila Battalion", se compone de ingenieros de combate y otros militares encargados de prestar apoyo a la brigada blindada en Fort Stewart, Georgia. De los 130 soldados del batallón que actualmente pueden renovar su compromiso, una veintena se han decantado por acogerse a este permiso, según explica el teniente coronel Angel Tomko, portavoz de la 3.ª División de Infantería. La verificación de esta información se produjo después de que comenzara a circular un memorando fechado el 28 de julio que detalla la propuesta y que la propia división confirmó posteriormente como auténtico.

La iniciativa, eso sí, se aplica exclusivamente a este batallón y no constituye una medida general del Ejército de Estados Unidos. Según Tomko, la intención era preparar un programa de incentivos vinculado a ciertos intereses concretos de los soldados, con una fórmula distinta de las que suelen acompañar este tipo de renovaciones.

El documento establece este permiso especial entre el 20 y el 23 de noviembre, inmediatamente después de la llegada del juego, pero los soldados no pueden acudir a su mando y solicitar cuatro jornadas libres únicamente porque quieran dedicar los días posteriores al estreno a recorrer Vice City. Para acogerse a este incentivo deben cumplir los requisitos de renovación y comprometerse a permanecer al menos dos años más en el Ejército, aunque los nuevos contratos pueden prolongarse hasta seis años. El permiso deberá tramitarse a través de la cadena de mando y no podrá combinarse con otros días libres para superar cuatro jornadas consecutivas de ausencia.

GTA 6 convierte su estreno en asunto militar

El Ejército estadounidense permite desde hace tiempo que los mandos acompañen las bonificaciones y otras prestaciones con incentivos específicos, entre ellos permisos, exenciones temporales de determinadas tareas e incentivos similares, aunque reservar cuatro jornadas coincidiendo con el estreno de un videojuego resulta poco corriente.

Rockstar Games tiene previsto publicar 'GTA 6' el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series. La nueva entrega regresa a Vice City y nos permitirá acompañar a Jason Duval y Lucía Caminos durante sus andanzas por el estado ficticio de Leónida, tras un desarrollo prolongado que han convertido su estreno en uno de los acontecimientos más esperados en muchos años dentro del sector del videojuego. Como prueba, no todos los días una renovación militar se incentiva con días libres para robar coches virtuales, huir de la policía y recorrer el estado ambientado en Florida sin salir de Georgia.