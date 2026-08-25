Alien Breed celebra 35 años con una colección de seis clásicos adaptados a consolas y PC

Commodore y Antstream, en colaboración con Team17, han anunciado ‘Alien Breed 35th Anniversary Collection’, una recopilación que recuperará buena parte de la primera etapa de la serie con motivo de sus 35 años. El lanzamiento está previsto para septiembre en PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.

Concretamente, la colección recupera la época comprendida entre 1991 y 1996, cuando ‘Alien Breed’ pasó de la acción isométrica que popularizó sus primeras entregas a experimentar posteriormente con escenarios tridimensionales y combates en primera persona. Todo ese material se ha recuperado manteniendo los juegos originales como base, aunque acompañado por controles adaptados, nuevas opciones de presentación, posibilidades adicionales de guardado y funciones multijugador.

Los seis juegos de la primera época

‘Alien Breed’, publicado originalmente en 1991;

‘Alien Breed Special Edition’ de 1992;

‘Alien Breed II: The Horror Continues’ de 1993;

‘Alien Breed: Tower Assault’ de 1994;

‘Alien Breed 3D’ de 1995;

‘Alien Breed 3D II: The Killing Grounds’ de 1996.

Como puedes observar, la selección permite seguir prácticamente toda la evolución inicial de la serie, comenzando con aquellas entregas de perspectiva isométrica donde había que recorrer instalaciones infestadas de criaturas mientras se administraban munición y recursos, para pasar posteriormente a los experimentos tridimensionales de ‘Alien Breed 3D’ y su continuación, desarrollados cuando los juegos de acción en primera persona comenzaban a ganar terreno. También se conservarán distintas ediciones publicadas originalmente para algunos sistemas de Commodore, aunque Antstream ha preparado varias actualizaciones sin sustituir las versiones originales que sirven de base.

Controles y nuevas formas de jugar

Las entregas se podrán controlar con las dos palancas analógicas del mando, tanto en los juegos bidimensionales como en los tridimensionales, aunque las versiones en primera persona además soportarán teclado y ratón en PC. Los títulos 3D recibirán igualmente una velocidad de imágenes superior a la original, especialmente agradecida en producciones nacidas en ordenadores domésticos de mediados de los noventa.

Además, se han implementado varias ranuras de guardado para detener una partida y recuperarla posteriormente, junto con diferentes opciones de imagen. Se podrá alternar entre el formato original 4:3 y el panorámico 16:9, además de activar filtros que imitan la imagen de los antiguos televisores de tubo y utilizar marcos decorativos cuando se prefiera mantener las proporciones originales.

El cooperativo local incluido en las entregas originales se conservará, pero la colección permitirá además jugar por internet mediante conexión directa. A esto se sumarán los nuevos modos Rush y Horda. El primero se ha diseñado pensando en sesiones cooperativas online, mientras Horda propondrá resistir oleadas sucesivas de enemigos en solitario o acompañado, sin guardados ni continuaciones.

Un museo dentro de la colección

En paralelo a la media docena de juegos, ‘Alien Breed 35th Anniversary Collection’ reserva un interesante espacio para lo que han llamado "The Vault", un archivo interactivo que conserva parte de la historia de la serie. En su interior se podrán consultar ilustraciones conceptuales, así como documentos procedentes de lanzamientos originales, entrevistas con desarrolladores y vídeos retrospectivos protagonizados por integrantes del equipo responsable de aquellos primeros títulos.

Con todo este conglomerado de entregas y materiales, la colección recupera una etapa muy concreta del videojuego británico procurando que sus títulos puedan jugarse hoy, pero manteniendo intacto el material original con el que se ha construido el volumen.