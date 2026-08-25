Clutch: El juego de carreras en mundo abierto de los veteranos de Forza Horizon ya tiene editora

Dicen que, después de una ruptura, si todavía tienes algo que ofrecer, tarde o temprano alguien terminará por llamar a tu puerta. Precisamente eso le ha ocurrido a ‘Clutch’, que seis meses después de que Maverick Games y Amazon Games pusieran fin a su acuerdo editorial ha encontrado en Focus Entertainment una nueva editora con la que acelerar a fondo hacia su publicación en 2027.

Focus Entertainment apuesta por Maverick Games

Tras el proyecto se encuentra el estudio británico independiente fundado por veteranos de ‘Forza Horizon’ que lidera Mike Brown, antiguo director creativo de ‘Forza Horizon 5’. "En Focus, queremos colaborar con creadores que están transformando su género", alega Vincent Chataignier, director general adjunto de Focus Entertainment Publishing, antes de elogiar la implicación de Brown en este nuevo juego de carreras. "Mike y su equipo se encuentran, con razón, entre los grandes referentes creativos de los juegos de carreras, y ‘Clutch’ representa exactamente la ambición creativa que Focus Entertainment quiere respaldar".

Para la compañía francesa, el acuerdo supone además su primera incursión en los juegos de carreras de mundo abierto, con la intención de convertir el proyecto en una nueva propiedad intelectual con aspiraciones de continuidad. El equipo plantea una experiencia de conducción narrativa ambientada en los bellos entornos de la Riviera francesa, con una historia escrita por Jamie Brittain, co-creador de ‘Skins’, y dos protagonistas que llevan una doble vida. Durante el día, Theo y Cass Martial compiten dentro del circuito profesional R1K, mientras que al caer la noche participan en las carreras clandestinas del Midnight Collective, con persecuciones y misiones de huida que terminan arrastrándolos a una trama vinculada al automovilismo de la Riviera francesa.

We're proud to team up with @MaverickGames to publish #CLUTCH! 🤝 Discover an open-world action-driving game where pro racing meets underground street scene, all across the French Riviera. 🏎️ Hit the gas, this one will slap hard. Check out @ClutchOnX! 🏁 pic.twitter.com/c7rYeRdtdc — Focus Entertainment (@Focus_entmt) August 24, 2026

Recrear el sur de Francia con Unreal Engine 5

Las secuencias jugables mostradas hasta ahora permiten apreciar el trabajo realizado por Maverick Games para recrear carreteras, núcleos urbanos y zonas costeras inspiradas en el sur de Francia, acompañadas por vehículos con un elevado grado de detalle y amplias posibilidades de personalización tanto exterior como interior.

Para reproducir las variaciones de iluminación durante el transcurso de las horas, los desarrolladores trabajan sobre una versión adaptada por el estudio de Unreal Engine 5 que combina Lumen con tecnologías propias de captura del cielo. Como detalle, Maverick Games ha utilizado grabaciones reales del cielo para alimentar este sistema, integrado con Lumen para reproducir las variaciones de luz durante el ciclo de día y noche.

La estructura combina además dos formas de competir diferenciadas. El R1K representa las competiciones profesionales, con circuitos reglados y carreras tradicionales, mientras el Midnight Collective lleva las carreras a las calles durante la noche, con persecuciones, misiones de huida y pruebas asociadas a la reputación del conductor. A esta dualidad se une una extensa personalización de los vehículos, una parcela que Maverick Games ha cuidado especialmente durante el desarrollo.

¿Cuándo y dónde se publica Clutch?

Sin embargo, solo el tiempo dirá si ‘Clutch’ responde a los objetivos de Maverick Games y consigue plantar cara a ‘Forza Horizon’ en el segmento de los juegos de conducción de mundo abierto. El respaldo de Focus Entertainment resuelve, en cualquier caso, una cuestión pendiente desde febrero, cuando Amazon Games abandonó su anterior acuerdo editorial, y permite a Maverick Games continuar el desarrollo con la publicación del juego anunciada para primavera de 2027 en PC, PS5 y Xbox Series.