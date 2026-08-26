El resumen más completo de Gamescom 2026 con todos los anuncios, sorpresas y vídeos de Opening Night Live

Gamescom vuelve a reunir durante varios días a desarrolladores, editoras y jugadores, aunque antes de que sus pabellones comiencen a recibir público, el tradicional Opening Night Live se ha encargado de inaugurar oficialmente esta edición. La gala, presentada por Geoff Keighley, creador de The Game Awards y Summer Game Fest, mantuvo su conocida fórmula de encadenar anuncios y tráileres durante más de dos horas, donde no faltaron producciones ya confirmadas con anterioridad, entre ellas ‘Tides of Annihilation’, ‘Final Fantasy VII Revelation’ o la expansión ‘Songs of the Past’ para ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, aunque también hubo tiempo para nuevos proyectos. A continuación, repasamos los anuncios que dejó la ceremonia de apertura de la feria alemana.

HoYoverse abre la gala con acción y fantasía oscura

HoYoverse, responsable de ‘Genshin Impact’ y ‘Honkai: Star Rail’, inauguró la retransmisión con un proyecto bastante diferente a las producciones que han dado fama al estudio. ‘Nodus Fall’ propone acción cooperativa contra criaturas mitológicas y obliga a coordinar ataques, posiciones y capacidades entre los integrantes del grupo para superar los combates, mientras su dirección artística abandona deliberadamente la apariencia anime asociada a buena parte del catálogo de HoYoverse para internarse en una fantasía oscura de tono mucho más sombrío.

Rainbow Six Tactics traslada las operaciones de Ubisoft a la estrategia por turnos

Ubisoft aprovechó la gala para presentar una reinterpretación de su veterana licencia táctica ‘Rainbow Six Tactics’, que cambia los disparos en primera persona por una estructura de estrategia por turnos en la que será necesario administrar el escuadrón, estudiar las posiciones de las unidades y preparar las acciones antes de ejecutarlas. Su estreno está previsto para 2027 en PC, PS5 y Xbox Series, con una propuesta exclusivamente individual y sin sistemas de monetización dentro del juego. El desarrollo corre a cargo de Ubisoft Paris, estudio que también participó en la creación de ‘Mario + Rabbids Kingdom Battle’.

Gears of War: E-Day enseña nuevo material antes de su estreno

‘Gears of War: E-Day’, entre las grandes producciones de Xbox para la recta final de 2026, regresó durante Opening Night Live con un tráiler que se centra en su vertiente narrativa e incluye nuevas secuencias del juego. The Coalition mantiene su estreno para el 6 de octubre de 2026 en consolas Xbox y PC.

Ananta, el llamado GTA anime, fija su estreno para enero de 2027

‘ANANTA’, el RPG urbano de mundo abierto que lleva tiempo recibiendo comparaciones con un ‘GTA’ de estética anime, estrenó un nuevo tráiler que enseña la amplitud de sus ciudades, vehículos, actividades y posibilidades de movimiento. Conviene no confundirlo con ‘NTE: Neverness to Everness’, una producción diferente que también ha recibido comparaciones similares. Desarrollado por Naked Rain y publicado por NetEase Games, ‘ANANTA’ se estrenará mundialmente el 15 de enero de 2027 en PS5, PC, iOS y Android.

Tides of Annihilation regresa con nuevos combates y continúa sin fecha

Inspirado en las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, y ambientado en una versión devastada de Londres, ‘Tides of Annihilation’ volvió a dejarse ver con un extenso tráiler de juego dedicado a sus enfrentamientos contra criaturas sobrenaturales y enormes jefes. El proyecto todavía carece de fecha de estreno y mantiene confirmadas versiones para PC mediante Steam, PlayStation 5 y Xbox Series.

Rayman Legends Retold se deja ver en nuevas secuencias

Ubisoft continúa preparando el regreso de ‘Rayman Legends’ con una nueva versión cuyo estreno está previsto dentro de poco más de un mes, el 1 de octubre. En este caso, la compañía gala permitió ver nuevas secuencias de juego, enfrentamientos contra jefes y varios cambios introducidos en el diseño de los niveles. ‘Rayman Legends Retold’ se publicará en Steam, PS5, Xbox Series y Switch 2.

Mega Man: Dual Override presenta a Twinkle Girl

‘Mega Man: Dual Override’ regresó a escena con su primer material de juego tras el anuncio realizado durante The Game Awards del pasado año. Capcom aprovechó la ocasión para presentar a Twinkle Girl como posible nueva protagonista de la aventura y confirmó además la presencia de Proto Man. La compañía japonesa también anunció una colaboración entre ‘Pragmata’ y ‘Mega Man’, acompañada por material temático de sus protagonistas que recupera aquella vieja teoría entre jugadores acerca de una posible relación secreta entre ambos proyectos.

Game of Thrones: War for Westeros llegará a comienzos de 2027

El juego de estrategia en tiempo real desarrollado por PlaySide, ‘Game of Thrones: War for Westeros’, confirmó durante Opening Night Live que llegará a Steam a comienzos de 2027. Su propuesta permitirá ponerse al mando de los ejércitos de las casas Stark, Lannister y Targaryen, además de dirigir a las fuerzas de los muertos bajo las órdenes del Rey de la Noche, trasladando las guerras por el dominio de Poniente a grandes enfrentamientos en tiempo real.

Warlock: Dungeons & Dragons es magia y manipulación del entorno

‘Warlock: Dungeons & Dragons’, desarrollado por Invoke Studios, presentó su primer gameplay durante la ceremonia y dedicó buena parte de la demostración a Kaatri, su protagonista, capaz de emplear hechizos oscuros para modificar el entorno, interactuar con diversos elementos y sorprender a sus adversarios. Ambientado en un mundo abierto de fantasía oscura y planteado como una aventura de acción en tercera persona, el proyecto parece conceder mucha importancia a los sistemas que gobiernan sus escenarios y permite resolver numerosas situaciones de formas diferentes. La demostración enseñó además la posibilidad de utilizar ingredientes para preparar hechizos y combinar sus efectos durante los combates.

Metro 2039 vuelve a enseñar su Moscú subterráneo

4A Games y Deep Silver volvieron a llevar ‘Metro 2039’ a Opening Night Live con un tráiler cargado de secuencias de combate, armas, sigilo y pasajes ambientados tanto en los túneles como en la superficie de su Moscú postapocalíptico. El lanzamiento continúa previsto para febrero de 2027 en PC, PS5 y Xbox Series.

Petit Planet adopta la simulación de vida de HoYoverse

El equipo de HoYoverse reservó una segunda intervención para ‘Petit Planet’, su propuesta de simulación de vida, que recibió un nuevo tráiler. El juego permitirá cuidar un pequeño planeta, desarrollar su biodiversidad, completar tareas cotidianas y relacionarse con distintos vecinos mediante actividades planteadas con un tono relajado. Su estructura recuerda inevitablemente a producciones como ‘Animal Crossing’, incluido un reloj interno sincronizado con el tiempo real. HoYoverse sitúa su estreno durante el invierno del hemisferio norte, dentro del periodo comprendido entre finales de diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Showa American Story y sus Estados Unidos comprados por Japón

‘Showa American Story’ regresó a Opening Night Live con un nuevo tráiler de juego tan disparatado como su premisa, ambientada en unos Estados Unidos postapocalípticos que, dentro de esta particular ficción, terminaron culturalmente colonizados y comprados por Japón. Su combinación de sátira, estética retro-pop y acción continúa sin fecha de estreno confirmada. El proyecto se encuentra en desarrollo para Steam y PS5.

Crazy Taxi: World Tour confirma multijugador

SEGA continúa recuperando varias de sus licencias clásicas y ‘Crazy Taxi: World Tour’ formó parte de esa iniciativa durante la gala. El nuevo tráiler permite ver a varios personajes jugables y confirma la presencia de modos multijugador. La compañía también ha abierto las inscripciones para participar en una prueba de red cerrada a través de la página oficial. Su estreno está previsto para 2027 en PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

LEGO Skylines mezcla construcción urbana y piezas LEGO

Después de varias filtraciones anteriores, ‘LEGO Skylines’ ha sido presentado oficialmente como una combinación de gestión y construcción de ciudades con el universo de piezas LEGO. La propuesta permitirá levantar y personalizar ciudades, establecer reglas propias y modificar numerosos elementos de sus escenarios. Todavía no cuenta con fecha de estreno, aunque tiene confirmadas versiones para PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Ubisoft prepara un remake de Heroes of Might and Magic 3

Ubisoft aprovechó para anunciar una nueva versión de ‘Heroes of Might and Magic 3’, el clásico de estrategia publicado originalmente en 1999. El proyecto está siendo reconstruido completamente en 3D y su estreno está previsto para 2027 en PC, PlayStation y Xbox.

No Law presenta su mundo ciberpunk

‘No Law’, el RPG de acción y mundo abierto desarrollado por Neon Giant y publicado por Krafton, mostró durante Gamescom un nuevo tráiler dedicado a su mundo ciberpunk y a algunas de las opciones que ofrecerá al jugador. La historia transcurre en Porto Desejo, una ciudad castigada por las deudas y las desapariciones, dentro de una producción que combina acción en primera persona, desarrollo de personaje y libertad para afrontar las situaciones de distintas maneras. Su lanzamiento está previsto para algún momento de 2027 en PC, PS5 y Xbox Series.

Final Fantasy VII Revelation vuelve a enseñar las gigantescas Armas

La tercera y última entrega del proyecto remake de ‘Final Fantasy VII’ estrenó un nuevo tráiler argumental que dedica buena parte de sus secuencias a las batallas contra las gigantescas Armas, concebidas dentro de la historia como la última línea de defensa del planeta frente a la amenaza representada por Sephiroth. ‘Final Fantasy VII Revelation’ continúa previsto para el segundo trimestre de 2027, con estreno simultáneo en PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Songs of the Past lleva a Geralt hasta una nueva región en 2027

CD Projekt RED guardó para los minutos finales ‘The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past’, la tercera expansión de la aventura de Geralt de Rivia, cuyo primer adelanto permitió conocer Letten, la tierra natal de Jaskier y una región inédita que esconde un oscuro secreto bajo una existencia aparentemente tranquila.

Geralt viajará hasta allí acompañado por su viejo amigo y tendrá que enfrentarse a nuevas criaturas mientras amplía sus posibilidades de combate con nuevos mutágenos y un arma inédita para esta entrega, la cadena, recuperada a partir de la introducción cinematográfica del primer ‘The Witcher’. La expansión está siendo desarrollada por CD Projekt RED junto a Fool's Theory y se publicará en 2027 como contenido de pago para PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered

La presencia de Geralt no terminó con la nueva expansión, ya que CD Projekt RED confirmó además ‘The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered’, una revisión de su RPG de 2015 que estará disponible el 29 de septiembre de 2026 como actualización gratuita para los propietarios del juego. Esta versión incorporará cambios gráficos y técnicos, modificaciones en el combate y el movimiento, nuevas animaciones, remates adicionales, una cámara adaptativa y árboles de habilidades rediseñados, además de compatibilidad con modificaciones creadas por jugadores en distintas plataformas.

Ese mismo 29 de septiembre se publicará una versión nativa para Nintendo Switch 2 y el juego llegará por primera vez a Battle.net. CD Projekt RED confirmó igualmente que los propietarios actuales de ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ recibirán gratuitamente las expansiones ‘Hearts of Stone’ y ‘Blood and Wine’.