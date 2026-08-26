GTA 6 en Netflix: fecha y hora en España, qué suscripción necesitas y cómo verlo gratis

Rockstar mantiene sus planes de mostrar oficialmente nuevo material del juego esta semana y el próximo jueves 27 de agosto estrenará ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’, una presentación que tiene el objetivo de ofrecer nueva información sobre el título. El especial se estrenará en Netflix a las 21:00h, hora peninsular española, aunque el estudio aún no ha revelado la duración del vídeo ni qué contenidos formarán parte de la presentación, por tanto, tampoco ha confirmado que incluya secuencias de jugabilidad. Seis horas después, a las 03:00 de la madrugada del viernes 28 de agosto, también estará disponible gratuitamente en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en la página web oficial de ‘GTA VI’.

¿La presentación estará disponible exclusivamente en Netflix?

Según Rockstar Games, ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’ supondrá además la presentación oficial más extensa sobre el juego después de los dos tráileres publicados hasta ahora. Sin embargo, la compañía aún no ha anunciado la duración del vídeo ni qué partes de la experiencia se mostrarán, ya que la empresa se limitó a publicar un breve anuncio para comunicar la emisión, pero optó por no revelar detalles sobre el contenido, de modo que habrá que esperar hasta el jueves para conocer si esta nueva presentación incluirá jugabilidad, historia, personajes, actividades u otros apartados del juego.

¿Qué suscripción necesito para verla?

El único requisito para ver ‘GTA VI: Una mirada extendida’ durante su estreno es disponer de una suscripción activa a Netflix, independientemente del plan contratado, ya que la plataforma incluye sus emisiones en directo en todas sus modalidades. Por tanto, también podrán acceder los usuarios del plan Estándar con anuncios y reproducción en Full HD a 1080p. La calidad de imagen dependerá tanto del plan contratado como de las características de la propia emisión.

¿Existe un periodo de prueba gratuito?

No. Netflix no ofrece actualmente ningún periodo de prueba gratuito, por tanto, aquellos que no dispongan de una cuenta deberán contratar alguno de sus planes para acceder al estreno anticipado. La suscripción puede modificarse o cancelarse posteriormente desde la cuenta, pero el primer mes se cobra desde el momento del alta.