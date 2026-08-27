¿Cuántas PS5 y Xbox Series pueden venderse expresamente para jugar a GTA 6?

‘GTA 6’ es, sin duda, el juego más esperado del año y posiblemente uno de los lanzamientos que, en general, han despertado mayor interés en la historia reciente del sector del entretenimiento. La inusitada expectación generada alrededor del título de Rockstar podría traducirse en ingresos extraordinarios para el sector, al menos sobre las últimas estimaciones realizadas por Newzoo.

Según las previsiones de la consultora, la industria mundial del videojuego generará casi 214.000 millones de dólares en ingresos durante 2026. La previsión eleva el mercado hasta los 213.900 millones, un 6,1% por encima de los 201.600 millones registrados durante 2025 y suficiente para establecer un nuevo máximo anual.

GTA 6 impulsa el mercado de las consolas

Dentro de esa previsión, la firma especializada en análisis del mercado del videojuego calcula que el negocio de las consolas alcanzará los 46.900 millones de dólares, alrededor del 22% del gasto total de los consumidores. Esta cantidad corresponde únicamente al conjunto del mercado de consolas y no directamente a ‘GTA 6’, aunque la consultora considera el juego de Rockstar el principal responsable del crecimiento previsto para 2026.

El mercado de PC le seguirá muy de cerca con unos ingresos estimados totales de 45.900 millones de dólares, mientras los dispositivos móviles continuarán haciéndose con la mayor parte del pastel. Sin embargo, es precisamente en las consolas donde ‘GTA 6’ produce una de las fluctuaciones comerciales más interesantes de la década, especialmente porque su estreno inicial está previsto únicamente para PS5 y Xbox Series.

En este aspecto, la firma también anticipa que ‘Grand Theft Auto 6’ impulsará considerablemente el modelo tradicional de venta de juegos completos. Según Newzoo, el gasto en juegos completos para consola crecerá un 17,5% durante 2026, el mayor incremento previsto entre los modelos de negocio analizados, con ‘GTA 6’ como principal motor de ese crecimiento. Por su parte, Take-Two Interactive no ha revelado el número de reservas anticipadas de ‘GTA 6’, aunque su director ejecutivo, Strauss Zelnick, sí calificó los resultados iniciales como "impresionantes y sin precedentes".

¿Cuántas consolas puede vender realmente GTA 6?

No podemos pasar por alto que una parte de sus futuros compradores todavía permanece en PS4, Xbox One o utiliza principalmente el PC y aquí precisamente comienza la parte más difícil de concretar, porque ni Rockstar, pero tampoco en Newzoo se han atrevido a ofrecer una previsión sobre cuántas PS5 o Xbox Series X se comprarán expresamente para jugar a ‘Grand Theft Auto VI’, pero resulta razonable pensar que el estreno servirá como aliciente entre una parte de los jugadores que todavía no han dado el paso hacia las consolas actuales.

Ni siquiera harían falta porcentajes especialmente elevados. Si varios millones de usuarios continúan esperando un motivo suficientemente atractivo para abandonar PS4 o Xbox One, puesto que, probablemente, sea el incentivo para terminar de convencer a muchos jugadores que llevan tiempo aplazando el cambio de generación. A esto se añade el público de PC que quiera jugar durante el estreno, puesto que Rockstar todavía no ha anunciado una versión para ordenador. El efecto económico tampoco terminaría necesariamente con la compra de una consola y una copia del juego. Mandos adicionales, almacenamiento, auriculares, suscripciones y otros productos relacionados también podrían beneficiarse indirectamente del estreno, aunque ahora mismo es imposible cuantificar ese volumen.

La industria solo mira al Estado de Leonida

La dimensión comercial de ‘GTA 6’ resulta difícil de abarcar, hasta el punto de que ni las previsiones anuales de una firma especializada como Newzoo permiten concretar todavía su dimensión real. Por supuesto, aunque sería titánico generará los 214.000 millones de dólares que moverá toda la industria, tampoco es menos cierto que ya condiciona una parte considerable del crecimiento previsto durante 2026. Eso, incluso meses antes de su estreno.