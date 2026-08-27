Estos son los cuatro juegos de PlayStation Plus para septiembre de 2026 y cuándo podrás canjearlos

Sony PlayStation ha revelado la composición de títulos que se ofrecerán a los suscriptores de los planes PS Plus Essential, Extra y Premium en septiembre de 2026. Los títulos para cerrar el verano son el bélico ‘Sniper Elite: Resistance’ (PS5/PS4), el deportivo ‘MLB The Show 26’ (PS5), la desenfadada aventura de mundo abierto ‘Wobbly Life’ (PS5/PS4) y el JRPG de inspiración clásica ‘Chained Echoes’ (PS4).

Los juegos se podrán canjear en la cuenta a partir del 1 de septiembre, con fecha límite el 5 de octubre y el proceso puede realizarse directamente en la consola, mediante la aplicación PS App o en PS Store a través de la web. A continuación, repasamos las características de los cuatro títulos incluidos durante septiembre.

Sniper Elite: Resistance

‘Sniper Elite: Resistance’ combina disparos, precisión, sigilo y combate táctico en tercera persona dentro de una historia ambientada en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, paralela a los acontecimientos narrados en ‘Sniper Elite 5’.

La campaña puede completarse en cooperativo y recupera Invasión del Eje, donde un segundo jugador se incorpora como francotirador de las Potencias del Eje con la misión de eliminar al protagonista. El multijugador incluye además enfrentamientos competitivos en línea para hasta 16 participantes, con puntos de experiencia, medallas y reconocimientos, mientras que Supervivencia reúne a grupos de hasta cuatro jugadores frente a sucesivas oleadas de enemigos.

Chained Echoes

‘Chained Echoes’ es un JRPG narrativo para un jugador protagonizado por un grupo de héroes que atraviesa el continente de Valandis con el propósito de poner fin a la guerra que mantiene divididos a sus tres reinos. El viaje lleva al grupo por mesetas azotadas por el viento, archipiélagos exóticos, ciudades sumergidas y mazmorras olvidadas. ‘Chained Echoes’ recupera muchas de las características elementales de los RPG de 16 bits combinando espadas, magia y mechas pilotables en un mundo fantástico habitado también por dragones y otras criaturas.

MLB The Show 26

‘MLB The Show 26’ vuelve a seguir los primeros pasos de un jugador hasta su llegada al béisbol profesional estadounidense mediante Road To the Show, con presencia en el MLB Draft Combine y 11 nuevas universidades durante las primeras etapas de la carrera. La entrega también revisa varios modos de juego y la representación de los estadios, con una puesta en escena más próxima a las retransmisiones televisivas.

Diamond Dynasty permite reunir en un mismo equipo a jugadores de distintas épocas de la MLB e incorpora las tarjetas Red Diamond, una nueva categoría presente en colecciones vinculadas al Clásico Mundial de Béisbol, el Juego de Estrellas de 2026 y Pipeline. Además, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán acceso al paquete Jump Start de ‘MLB The Show 26’, disponible entre el 1 de septiembre y el 6 de octubre.

Wobbly Life

‘Wobbly Life’ puede jugarse en solitario o con hasta tres personas más, tanto por internet como en cooperativo local a pantalla dividida. Su mundo abierto permite interactuar con buena parte del escenario y combina minijuegos, juguetes, secretos y misiones con distintas recompensas. La isla reparte sus actividades entre zonas tropicales, montañas y cuevas ocultas, mientras que el modo Arcade añade propuestas como Zona de Basura, Escondite, Circuito de Hula Hoop y Patio de Juegos. Cada modalidad cuenta con opciones propias, además de minijuegos y escenarios diferenciados.

Los juegos agosto se pueden canjear hasta el último día de mes

Aunque los títulos de septiembre aún no se pueden reclamar, los juegos de PS Plus de este mes se podrán canjear hasta el 31 de agosto. Durante este periodo los diferentes modelos de suscripción ofrecen dentro del servicio ‘Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition’ (PS5, PS4), ‘Big Walk’ (PS5) y ‘Signalis’ (PS4).