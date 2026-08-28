GTA 6 se presenta a lo grande y enseña por fin de qué está hecho

La espera para ver ‘Grand Theft Auto VI’ en movimiento con cierta continuidad ha terminado y, tras seis horas de exclusividad en Netflix, Rockstar Games publicó en sus canales oficiales ‘Una mirada extendida’, una presentación de unos 26 minutos compuesta íntegramente por secuencias capturadas dentro del propio juego en PS5. El vídeo muestra fragmentos de misiones, conducción, tiroteos, actividades secundarias, escenas cotidianas y numerosas mecánicas que amplían considerablemente la información conocida hasta ahora.

Junto al vídeo se han producido entrevistas y demostraciones realizadas durante una visita previa a Rockstar North, donde varios medios y creadores pudieron ver el juego en manos de miembros del estudio. Muchos de los detalles publicados después del estreno salen de aquellas sesiones, así que algunos pueden verse directamente en la presentación y otros llegan a través de las explicaciones ofrecidas por sus responsables.

GTA VI funciona actualmente a 30 FPS en consolas

Sobre el rendimiento de ‘GTA 6’ ya hay una primera respuesta, aunque todavía faltan detalles antes del estreno. Durante una visita previa a Rockstar North, Rob Nelson, codirector del estudio y responsable de desarrollo, confirmó que las versiones mostradas funcionan actualmente a 30 FPS en todas las consolas, incluida PS5 Pro.

Nelson tampoco descartó que pueda existir un modo a 60 FPS, pero cuando le preguntaron por esta posibilidad, reconoció que tendría que consultarlo con el equipo técnico antes de ofrecer una respuesta definitiva. Así que esos 30 FPS describen cómo funcionan ahora las versiones de consola, pero Rockstar todavía no ha confirmado que vaya a ser la única opción disponible en el lanzamiento. Tampoco ha detallado la resolución utilizada, el tratamiento del trazado de rayos ni las posibles prestaciones específicas reservadas para PS5 Pro.

Lo que Rockstar sí ha confirmado oficialmente es que ‘Una mirada extendida’ utiliza imágenes capturadas íntegramente en PS5, aunque el comunicado no especifica si proceden del modelo original, PS5 Slim o PS5 Pro. Por este motivo, afirmar que la grabación corresponde a una PS5 base supondría dar por confirmado un dato que la compañía no ha concretado.

Leonida triplica la superficie jugable de ‘Red Dead Redemption 2’

Rockstar ya ha dado una referencia bastante clara sobre las dimensiones de Leonida. El estudio explicó a The New York Times que el mapa completo de ‘GTA 6’ triplica la superficie jugable de ‘Red Dead Redemption 2’, y varios invitados a Rockstar North también lo han comparado con ‘GTA 5’ y Los Santos.

También conviene aclarar el dato de las cerca de 80 horas que se ha asociado a la campaña. Rob Nelson contó al diario estadounidense que en febrero terminó el juego tras dedicarle unas 80 horas, aunque ese tiempo incluía la historia principal junto con contenidos opcionales que tenían consecuencias en la narración. Por tanto, Rockstar no ha establecido oficialmente una duración de 80 horas para completar únicamente las misiones principales.

La policía se queda con tu cara, tu ropa y el coche que conduces

El conocido sistema de hasta seis estrellas regresa en ‘GTA 6’, aunque esta vez la policía necesita saber que has cometido un delito antes de ir detrás de ti. Si nadie presencia el crimen y tampoco salta una alarma, en principio no habrá aviso. Si alguien lo ve o se activa una alarma, varios iconos situados bajo las estrellas muestran hasta qué punto te tienen fichado e indican si han visto la cara del protagonista, cómo iba vestido, qué vehículo conducía, si llevaba un arma o si Jason y Lucia estaban juntos.

Esto cambia bastante la manera de quitarse a la policía de encima. Cambiar de coche o ropa, modificar el aspecto de los protagonistas o separar a Jason y Lucia puede hacer que parte de la información que tienen los agentes deje de servirles. Incluso después de perder a las patrullas, el problema puede continuar, porque la policía seguirá tras tus pasos si todavía dispone de datos suficientes para reconocerte. Durante la presentación se ve precisamente cómo una persecución permanece activa después de que el jugador consiga perder de vista a los agentes.

Huir a pie también gana importancia, especialmente dentro de las zonas urbanas. Jason y Lucia pueden correr, saltar vallas y meterse por calles estrechas, patios y callejones para intentar despistar a sus perseguidores, de modo que abandonar el coche puede resultar mucho más útil que empeñarse en seguir conduciendo. El minimapa también cambia y muestra los edificios cercanos en tres dimensiones, pero ya no enseña directamente dónde están los policías; para ubicarlos hay que recurrir a una mecánica aparte.

El Perfil Criminal toma nota de cómo te comportas

Junto a las estrellas entra en juego el denominado Perfil Criminal, un sistema que Rob Nelson ha comparado con el Honor de ‘Red Dead Redemption 2’, aunque aquí no se trata simplemente de portarse bien o mal. El juego va tomando nota de cómo actúa el jugador y diferencia, por ejemplo, entre la violencia necesaria para completar un trabajo y seguir sembrando problemas por puro gusto cuando ya no hace falta.

No tendrá las mismas consecuencias cometer un delito y largarse antes de que llegue la policía que quedarse disparando y prolongar el enfrentamiento sin necesidad. Jason y Lucia seguirán siendo delincuentes durante toda la historia, claro, pero Leonida tendrá en cuenta cómo se comportan y terminará respondiendo de manera diferente según la vida criminal que lleve el jugador.

Los PNJ escuchan, observan y pueden acabar plantándote cara

Las interacciones con los personajes no jugables conservan algunas ideas de ‘Red Dead Redemption 2’, aunque en ‘GTA 6’ sus reacciones parecen bastante más naturales. Jason y Lucia pueden hablar con personas y animales, escuchar conversaciones ajenas o quedarse cerca de un grupo, pero si pasan demasiado tiempo allí, los PNJ pueden darse cuenta de que están siendo observados, pedir explicaciones, largarse o ponerse agresivos.

Rockstar incluso cuenta con un equipo en Los Ángeles dedicado a los diálogos y al comportamiento de los peatones. Nelson también explicó que los habitantes de Leonida no saldrán corriendo siempre que el jugador monte algún problema; algunos pueden encararse con él, intervenir por su cuenta o convertir una situación aparentemente menor en un lío bastante más serio.

Jason y Lucia pueden acabar juntos o quedarse como compañeros de delitos

La relación entre Jason Duval y Lucía Caminos está muy presente en ‘GTA 6’. Los dos empiezan la historia queriendo estar juntos y el jugador irá dando forma a esa relación con el paso de las horas. Compartir tiempo, salir de compras, jugar al minigolf, hacer kayak o atracar algún establecimiento en pareja sirve para acercarlos poco a poco.

El romance tampoco es obligatorio. Nelson ha explicado que Jason y Lucia continuarán trabajando juntos durante buena parte de la historia, aunque la relación sentimental termine torciéndose, así que también será posible mantenerlos simplemente como compañeros de delitos. El estado de su relación puede cambiar algunas escenas o situaciones de la historia, aunque Rockstar no ha hablado de ventajas concretas por conseguir que la pareja mantenga una relación especialmente buena.

Cuando están fuera de una misión también pueden llamarse, escribirse mensajes o quedar para hacer actividades juntos. Si los dos están cerca, cambiar de protagonista es prácticamente instantáneo; cuando se encuentran en lugares diferentes, la cámara cruza Leonida hasta llegar al personaje elegido y recupera el sistema de ‘GTA 5’ con una transición bastante más rápida.

Tiroteos, sigilo y cámara lenta durante las misiones

La presentación dedica varios minutos a una misión relacionada con MegaMundo, una empresa ficticia cuyo responsable necesita protección durante un evento. Jason y Lucia se separan dentro del edificio, con Jason metido de lleno en un tiroteo en las plantas superiores mientras Lucia avanza por otra zona procurando que los enemigos no la detecten.

Durante los combates se pueden utilizar coberturas, zafarse de agarres siguiendo indicaciones en pantalla y activar un modo de cámara lenta que recuerda al Dead Eye de ‘Red Dead Redemption 2’. También se ve cómo el jugador puede apuntar a distintas partes del cuerpo, cambiar entre Jason y Lucia en plena acción o participar en persecuciones donde uno conduce mientras el acompañante dispara contra los vehículos que van detrás.

Robar un coche ya requiere algo más que romper una ventanilla

Robar vehículos será bastante más complejo en ‘GTA 6’. Los coches más sencillos podrán abrirse con herramientas básicas, pero los modelos modernos y caros exigirán métodos más sofisticados, incluida la clonación electrónica de llaves. Parte de ese equipo se consigue conforme avanza la historia, así que durante las primeras horas habrá vehículos aparcados que sencillamente no podremos llevarnos.

El teléfono de los protagonistas incluye además WAINK, una aplicación que permite examinar un coche cercano y consultar su valor, cuánto cuesta registrarlo como vehículo personal, si está cerrado, si tiene alarma o incorpora algún sistema de seguimiento. Bajar al conductor a la fuerza y llevarse el coche seguirá siendo posible, pero cuando el vehículo esté aparcado habrá que tener en cuenta sus medidas de seguridad y contar con las herramientas necesarias para abrirlo.

El físico de Jason y Lucia cambia según sus hábitos

‘GTA VI’ recupera una mecánica muy recordada de ‘GTA San Andreas’. Comer, entrenar y mantener ciertos hábitos puede cambiar el físico de Jason y Lucia, incluida su musculatura. Durante la demostración se ven actividades de gimnasio y varias escenas cotidianas dentro de los escondites, que ahora ofrecen muchas más posibilidades que los pisos de entregas anteriores.

Jason puede abrir el frigorífico, coger una cerveza, sentarse delante del televisor o simplemente esperar mientras Lucia termina de prepararse. Incluso los anuncios que salen en televisión juegan con esta mecánica, como el descomunal Prairie Sandwich de 30.000 calorías, un ejemplo del humor habitual de Rockstar y de cómo la alimentación y el ejercicio tendrán presencia durante el juego.

Snapmatic también vuelve dentro del teléfono. La aplicación permite consultar publicaciones o seguir cuentas, aunque Jason y Lucia prefieren no subir contenido propio porque están huyendo y cualquier rastro digital podría ponerles las cosas bastante más difíciles.

Rockstar llegó a plantearse cuatro protagonistas

Antes de quedarse con Jason y Lucia, Rockstar llegó a valorar una historia protagonizada por cuatro personajes después de haber trabajado con tres en ‘GTA 5’. Rob Nelson contó que el equipo llegó a valorar esa posibilidad, aunque terminó abandonándola porque repartir tantas horas entre cuatro protagonistas podía dejar demasiado poco espacio para conocer bien a cada uno y hacer más difícil conectar con ellos.

Finalmente, el equipo prefirió concentrar la historia en Jason y Lucia, unidos tanto por su relación personal como por la vida criminal que comparten. Tener únicamente dos protagonistas permite cambiar entre ellos durante las misiones, hacer actividades juntos por Leonida y desarrollar mejor sus historias individuales sin dispersar demasiado la narración.

Leonida ofrece mucho que hacer lejos de las misiones

Los 26 minutos dejan ver baloncesto, pesca, buceo, motos acuáticas, kayak, carreras, paracaidismo, gimnasio, billar, minigolf y bastantes situaciones que pueden surgir mientras nos movemos por Leonida. También pueden salir trabajos sobre la marcha, incluso a partir de comentarios de Jason o Lucia al pasar cerca de determinados lugares.

Rockstar quiere que haya motivos para olvidarse un rato de las misiones. El jugador puede detenerse al escuchar una conversación, entrar en un establecimiento, probar alguna actividad o cambiar de planes porque algo llama su atención por el camino, y algunas de esas situaciones pueden terminar relacionadas con la historia de los protagonistas.

Por ahora, Rockstar tampoco ha dado detalles concretos sobre el componente online de ‘GTA 6’. Todo el material enseñado se centra en la campaña para un jugador, las posibilidades que ofrece Leonida y la manera en que Jason y Lucia se relacionan con su entorno.

El 19 de noviembre sigue en pie

Después de años de espera, dos tráileres y este primer vistazo prolongado al juego, ‘Grand Theft Auto VI’ mantiene su estreno para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series. Rockstar todavía no ha anunciado una versión para PC.

El vídeo aclara muchos aspectos del juego, aunque todavía faltan varios datos técnicos, especialmente la resolución definitiva, posibles diferencias entre consolas y la existencia de un modo a 60 FPS. Por ahora, las versiones mostradas funcionan a 30 FPS y Rockstar todavía no ha confirmado si esa será la única opción disponible en noviembre.