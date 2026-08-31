Videojuegos de estreno del 31 de agosto al 4 de septiembre: Onimusha vuelve espada en alto y NBA 2K27 estrena temporada

Aquí estamos puntuales una semana más con nuestro repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del ocio electrónico y, tras despedir agosto, los primeros días de septiembre reúnen una generosa cantidad de estrenos para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección comienza con ‘Onimusha: Way of the Sword’, que recupera la famosa franquicia de Capcom después de más de dos décadas sin una entrega completamente nueva. También se publica ‘NBA 2K27’, nueva producción deportiva de Visual Concepts que incorpora más de 7.000 animaciones mediante ProPLAY, amplía las posibilidades ofensivas y revisa numerosos elementos relacionados con la defensa y sus principales modos de juego.

Durante estos días también se estrenan títulos como ‘SpeedRunners 2: King of Speed’, que lleva sus carreras competitivas hasta ocho participantes, ‘Orbitals’, una aventura cooperativa para dos jugadores desarrollada para Switch 2, ‘Crimson Moon’, ‘Moonlighter 2: The Endless Vault’, ‘BioEden’, ‘Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition’ y ‘The Blood of Dawnwalker’. Más abajo encontrarás nuestros elegidos y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

NBA 2K27 - 4 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘NBA 2K27’ inaugura una nueva temporada del simulador de baloncesto de 2K y Visual Concepts con los equipos, jugadores y pabellones de la NBA, acompañado por numerosos cambios destinados a renovar su juego en pista. Esta entrega incorpora más de 7.000 animaciones procedentes de encuentros reales mediante la tecnología ProPLAY, amplía los recursos disponibles en ataque, rehace buena parte del comportamiento defensivo y modifica varias de sus modalidades principales.

MiCARRERA permite crear un jugador propio y acompañarlo durante su trayectoria profesional a través de cinco épocas comprendidas entre 1984 y la actualidad, mientras MyTEAM mantiene la creación de equipos mediante cartas con jugadores pertenecientes a distintas generaciones de la NBA. La Ciudad también recibe cambios importantes y, por primera vez, reúne a personajes masculinos y femeninos de MiJUGADOR dentro de los mismos modos competitivos.

Onimusha: Way of the Sword - 4 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC

‘Way of the Sword’ recupera la serie de acción de Capcom con una aventura completamente nueva ambientada en Kioto a comienzos del periodo Edo, donde una niebla sobrenatural ha cubierto la ciudad mientras los Genma extienden su presencia por sus calles. Miyamoto Musashi asume el protagonismo y combate contra estas criaturas valiéndose de su dominio de la espada y las facultades del Guantelete Oni, capaz de absorber las almas de los enemigos derrotados y concederle poderes sobrenaturales.

El combate combina precisión en los bloqueos, desvíos y ataques ejecutados en el momento preciso, incluida la técnica Issen, que recompensa la precisión con golpes capaces de causar grandes daños. Musashi también puede recurrir a técnicas Oni para romper las defensas enemigas y emplear sus poderes para desplazarse por ciertas paredes y acceder a nuevos lugares.

Crimson Moon - 1 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘Crimson Moon’ propone un RPG de acción ambientado en Gildenarch, una ciudad tomada por demonios, vampiros, muertos vivientes y otras criaturas sobrenaturales. El protagonista es un Nephilim, un guerrero de naturaleza humana y angelical que deberá recuperar sus calles y distritos sirviéndose de armas, habilidades especiales y poderes derivados de su origen.

En cuanto a los combates, el formato opta por enfrentamientos contra numerosos enemigos en los que se combinan ataques, habilidades y un sistema de progresión que permite incorporar nuevas habilidades conforme avanza la aventura. También incluye un modo cooperativo para dos jugadores con el que compartir combates y misiones.

Listado completo de lanzamientos

31 de agosto

‘Breathedge 2’ (PC)

‘Serious Sam: Shatterverse’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘ZENONIA 1’ (PC)

‘Sucker for Love: Crush Landing’ (PC)

‘Forest of Deceit’ (Switch)

1 de septiembre

‘Aerial_Knight’s MrFreezy’ (PC)

‘Crimson Moon’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘WheelMates’ (PC)

‘Metal Garden’ (Switch)

‘Not Quite Dead: Open World Survival’ (PC)

2 de septiembre

‘Moonlighter 2: The Endless Vault’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘BOMBANANA!’ (PC)

‘Tyr’ (PC)

‘ShipShaper: Falconeer Chronicles’ (PC)

‘Angeline Era’ (Switch, Xbox Series)

‘Super Woden Rally Edge’ (Switch, Xbox Series)

‘Asterika: Phantom Rose Refrain’ (PC)

3 de septiembre

‘Orbitals’ (Switch 2)

‘SpeedRunners 2: King of Speed’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Friendly Steps’ (PC)

‘Scarlet Skips’ (PC)

‘BioEden’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

‘Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition’ (Switch 2)

‘Shoe It All!’ (Switch, Xbox Series, iOS)

‘Star Racer’ (Switch)

4 de septiembre

‘NBA 2K27’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Dungeon Settlers’ (PC)

‘Scavland’ (PC)

‘Order Automatica’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android)

‘Dream Cage’ (Xbox Series, PC)

‘Fear The Timeloop’ (Xbox Series, PC)

‘Isle of Reveries’ (Switch, Xbox Series)

‘Onimusha: Way of the Sword’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Espadas y baloncesto

Como puedes comprobar, la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre inaugura el mes con una buena tanda de estrenos para PC y consolas. ‘Onimusha: Way of the Sword’ devuelve la serie de Capcom con Miyamoto Musashi combatiendo contra los Genma en el Kioto del periodo Edo, mientras ‘NBA 2K27’ estrena nueva temporada de baloncesto con más de 7.000 animaciones y numerosos cambios en el juego sobre la pista y en sus principales modos. A ambos se suman ‘Crimson Moon’, ‘Orbitals’, ‘SpeedRunners 2: King of Speed’, ‘Moonlighter 2: The Endless Vault’, ‘BioEden’, ‘Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition’ y numerosas producciones independientes repartidas entre PC y consolas.