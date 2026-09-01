GTA 6 se cruza en el camino de Avengers Doomsday y Dune Parte 3 y ya inquieta en Hollywood

Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone en enero de 2007, Apple lo presentó como un teléfono, un iPod y un dispositivo para navegar por Internet concentrados bajo un único aparato. Parecía, ante todo, una revolución inicialmente circunscrita al sector móvil, pero aquel pequeño artilugio acabó reemplazando a cámaras compactas, reproductores de música, navegadores GPS y otros dispositivos que hasta entonces existían por separado.

Guardando las oportunas distancias, resulta que ‘Grand Theft Auto VI’ empieza a provocar un fenómeno que guarda ciertos paralelismos. Aunque se desconoce completamente cuál será su dimensión comercial real, no hay duda alguna en que el título competirá por horas de ocio y dinero en unas fechas de enorme actividad dentro del sector del entretenimiento, y lo hace antes de que Hollywood ponga en circulación dos de sus producciones más ambiciosas de la temporada.

El estreno de ‘GTA 6’ está cerrado para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series y apenas 29 días después, el 18 de diciembre, Disney estrenará ‘Avengers Doomsday’ y Warner Bros. hará lo propio con ‘Dune Parte 3’. Ambos largometrajes compartirán además fecha de estreno en España, de modo que su pelea por salas y espectadores comenzará mucho antes de señalar al juego de Rockstar como responsable.

Los cálculos de Hollywood

Con todo esto, durante las últimas horas ha comenzado a circular la posibilidad de que varios estudios cinematográficos estén preocupados por el efecto que podría desencadenar ‘GTA VI’ sobre la asistencia a los cines. La hipótesis, pese a todo, no carece de fundamento. PwC advirtió este verano que el juego podía apropiarse de una porción extraordinaria del consumo de entretenimiento procedente del cine y las plataformas de streaming. El tiempo libre y el presupuesto destinado al ocio son limitados, de manera que una persona que compre el juego a finales de noviembre puede reservar buena parte de diciembre en las calles de Vice City y sus alrededores, especialmente si como parece, Rockstar entrega una extensa aventura servida sobre un mundo abierto con posibilidades prácticamente infinitas.

Los precedentes asustan

‘GTA V’ ya proporcionó hace trece años una demostración bastante elocuente de la dimensión comercial de la marca. Publicado el 17 de septiembre de 2013, Take-Two comunicó en septiembre de ese mismo año que el título había generado más de 800 millones de dólares durante sus primeras 24 horas y superado los 1.000 millones en tres días. Trece años después, ‘GTA 6’ llegará convertido en un acontecimiento internacional de difícil comparación con otros grandes lanzamientos.

De todo ello no puede deducirse que este caldo de cultivo vaya a convertir ‘Avengers Doomsday’ o ‘Dune Parte 3’ en fracasos de taquilla. Afirmarlo sería excesivo, porque si el producto de Rockstar es potente, enfrente tiene a franquicias cinematográficas gigantescas que llegarán en plena campaña navideña y dispondrán de semanas para desarrollar su explotación comercial. Pero el primer rival de ambas producciones estará en las propias salas, pues compartirán estreno en diciembre. Es decir, que antes de culpar a ‘GTA 6’ de un rendimiento inferior al previsto tendrán que vérselas entre ellas.

¿Hasta dónde llegará GTA VI?

Si en 2007 un teléfono terminó cambiando industrias que poco tenían que ver con el sector móvil, casi veinte años después ‘GTA 6’ puede encontrarse en una situación parecida, convertido en un lanzamiento capaz de disputar tiempo y dinero al cine, las plataformas de streaming y otras formas de entretenimiento.