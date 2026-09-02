Star Wars: Galactic Racer alcanzará velocidades de hasta 1.000 km/h en circuitos que llevarán las carreras al límite

A poco más de un mes del estreno de ‘Star Wars: Galactic Racer’, Fuse Games ha comenzado a preparar su puesta en marcha comercial en PS5, Xbox Series y PC. El próximo mes de octubre de 2026 se pondrá a la venta el formato que toma como telón de fondo el universo de George Lucas, para proponer un sistema de conducción que podrá alcanzar velocidades extremas gracias a sus vehículos de repulsión y a las famosas vainas.

Jugabilidad y sensación de velocidad

En lo que respecta a la jugabilidad, el director del juego, Bill Lane, y el director de diseño, Mark Bridges, han revelado cómo se trabajó en transmitir las sensaciones a la experiencia, intentando que la física, la respuesta a los controles y, sobre todo, la sensación de velocidad resultase convincente.

Una parte importante del desarrollo recae en el comportamiento de los vehículos repulsores, que, a diferencia de los coches de carreras tradicionales, no utilizan un modelo de tracción dependiente del contacto con la superficie. Al eliminar esta limitación, el equipo pudo experimentar más con superficies, pendientes y velocidades, aunque fue necesario establecer un comportamiento físico capaz de resultar intuitivo incluso cuando los vehículos permanecen suspendidos sobre el suelo.

La conducción también cambia dependiendo del vehículo

En cuanto a la forma de controlar los aerodeslizadores, los modelos terrestres ofrecen mayor estabilidad y resistencia ante los golpes, las motos aerodeslizadoras son más rápidas y frágiles, mientras que los aerodeslizadores skim ofrecen mayor capacidad de maniobra. Todo esto junto a las vainas de carreras, concebidas como las máquinas más veloces de la competición.

Las velocidades que admitirán las pistas permiten hacerse una idea del comportamiento de los vehículos, ya que algunas de ellas tendrán que funcionar tanto a unos 300 km/h como a velocidades de hasta 1.000 km/h, manteniendo al mismo tiempo una dificultad adecuada en ambos casos. Si atendemos a las impresiones de Bridges, las vainas de carreras son las que transmiten con mayor intensidad la velocidad, mientras Lane asegura que, especialmente durante las últimas fases de la campaña, el juego termina ofreciendo algunas de las carreras más rápidas desarrolladas hasta ahora por el estudio con sede en Guildford, Reino Unido.

Trabajar con vehículos suspendidos planteó además una complicación añadida a la hora de interpretar el terreno, especialmente ante desniveles, superficies irregulares, grandes velocidades y saltos tomados con distintos ángulos. El equipo tuvo que encontrar un término medio entre unas reglas físicas comprensibles para el jugador y el comportamiento propio de unas máquinas que, por definición, no responden exactamente igual que los vehículos que mantienen contacto permanente con el suelo.

¿Cuándo se publica Star Wars: Galactic Racer?

‘Star Wars: Galactic Racer’ se ambienta después de la caída del Imperio y lleva las carreras de la Liga Galáctica por distintos planetas, recorriendo escenarios ubicados en Jakku y Tatooine. En paralelo a una campaña protagonizada por Shade, un piloto solitario reclutado por Darius Pax para competir en este circuito clandestino y plantar cara a Kestar Bool, vigente campeón de la Liga y miembro de una familia con la que mantiene cuentas pendientes, contará con variantes multijugador en línea para hasta doce participantes.

La promoción del juego incluye además una edición física Deluxe para PS5 y Xbox Series, que vendrá en una caja metálica con funda especial e incluirá tres vehículos adicionales, una librea Deluxe para los speeders y un banner de jugador. También incorpora un libro de arte digital y tres eventos Arcade adicionales. El juego se pondrá a la venta el próximo 6 de octubre de 2026 en PS5, Xbox Series y PC.