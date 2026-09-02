Stellar Blade: Ya conocemos el rendimiento en Switch 2 tanto en la base como en el modo portátil

No parece que vaya a faltar trabajo en Shift Up durante los próximos meses. ‘Stellar Blade: BloodRain’ continúa en desarrollo mientras la primera entrega se prepara para llegar a Switch 2 en 2026. Precisamente, tras mostrar esta versión en gamescom, el estudio coreano ha ofrecido nuevos detalles sobre su funcionamiento, incluidas las tasas de resolución tanto en modo portátil como con la consola conectada a la base, además de explicar el procedimiento utilizado para alcanzar los 60 fotogramas por segundo.

Resolución y velocidad de fotogramas en Switch 2

DongKi Lee, director técnico y de tecnología de Shift Up, ha confirmado que el juego ofrecerá 1080p reescalados cuando la híbrida de Nintendo se encuentre conectada a la base, mientras que en modo portátil ofrecerá una imagen a 720p sin reescalado. El objetivo del estudio en ambos casos es mantener una presentación lo más estable posible a 60 FPS.

Para conseguirlo, Shift Up ha optado por combinar DLSS de Nvidia con FSR 3.1 de AMD. Con esta solución, DLSS se ocupará del reescalado de imagen, aunque su implementación en Switch 2 no dispone de generación de fotogramas, por lo que el estudio recurre a la función de interpolación que proporciona FSR 3.1.

El juego funcionará inicialmente a 30 FPS y, una vez procesada la imagen mediante DLSS, FSR 3.1 generará los fotogramas intermedios necesarios para ofrecer una salida de 60 FPS. Según Lee, mantener esa base de 30 fotogramas permite conservar una latencia uniforme antes de aplicar la interpolación.

"Nuestro objetivo era alcanzar los 60 fotogramas por segundo tanto en modo portátil como con la consola conectada a la base", explicó Dong Ki Lee. "Utilizamos DLSS para el escalado y después aplicamos la interpolación de fotogramas de FSR 3.1 para alcanzar los 60 fotogramas por segundo", concluye.

En modo portátil

Las primeras pruebas realizadas durante gamescom ofrecen impresiones mayoritariamente positivas y señalan que la experiencia es capaz de mantener una tasa estable, sin caídas ni retrasos apreciables en los controles, aunque también se apunta alguna caída en la frecuencia de fotogramas cuando aumentaba el número de enemigos.

‘Stellar Blade’ llegará a Switch 2 durante 2026, aunque Shift Up todavía no ha comunicado una fecha concreta y continúa trabajando en la optimización de esta versión antes de su estreno. Con las resoluciones prometidas para alcanzar los 60 FPS y su funcionamiento expuesto, parece que tan solo nos queda comprobar cómo responde esta adaptación en su versión definitiva mientras esperamos nuevos detalles de ‘Stellar Blade: Blood Rain’.

BloodRain

Anunciada por sorpresa durante Summer Game Fest 2026, ‘BloodRain’ propone una continuación directa tras los acontecimientos del primer juego y presentará a Evie como nueva protagonista, dotada con un estilo de combate para incentivar los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El proyecto todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo y Shift Up se encargará directamente de su publicación, aunque por ahora no ha confirmado plataformas ni una fecha aproximada de lanzamiento.