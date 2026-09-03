Dragon's Dogma 2 recibe una actualización que eleva considerablemente su rendimiento antes de llegar a Switch 2

Cumpliendo con lo prometido hace unos meses, Capcom ha comenzado a distribuir la actualización 3.2 para ‘Dragon's Dogma 2’, que además de preparar el juego para la llegada de la expansión ‘Dark Arisen’, también incorpora un amplio trabajo de optimización en consolas y PC.

Según la compañía, el modo Rendimiento se mantiene estable sobre los 60fps en PS5, PS5 Pro y Xbox Series X, mientras que Xbox Series S ronda los 45fps en las mismas condiciones. En PC también se han revisado los requisitos y, en principio, las pruebas realizadas por Game Tester muestran que, con un Ryzen 7 7800X3D, una RTX 5070 Ti y 32 GB de RAM, Vernworth pasa de funcionar aproximadamente entre 80 y 90fps a superar los 120fps a 1440p, calidad máxima, trazado de rayos al máximo y DLSS en modo Calidad.

La optimización también se aplica en Steam Deck, donde las primeras pruebas coinciden en enmarcar el juego sobre los 30fps, dentro de Vernworth a 720p mediante FSR 3 en modo Rendimiento. Estas condiciones son interesantes si tenemos en cuenta el próximo debut de ‘Dragon's Dogma 2’ en Switch 2, aunque Capcom todavía no ha publicado las especificaciones técnicas ni el rendimiento para la consola de Nintendo a un mes de su estreno.

Más habilidades y tres aventuras independientes

Si bien el rendimiento constituye el aspecto más relevante, el parche 3.2 de ‘Dragon's Dogma 2’, también aplica algunos cambios en la jugabilidad. Ahora tienes un total de seis espacios para habilidades de arma equipables, frente a los cuatro disponibles hasta ahora, algo que proporciona más recursos durante los combates.

La casa de Osaka también ha ampliado de uno a tres los espacios de guardado, permitiendo mantener tres aventuras independientes, cada una con su propio Arisen y peón principal. Además, cada espacio dispone de autoguardado, guardado provisional y guardado correspondiente al último descanso en una posada, mientras que cargar este último ya no elimina los restantes.

Soluciones sanadoras milagrosas

También puedes esperar Dragonsbaulk Draught, un nuevo objeto que permite curar la peste dracónica de los peones, evitando recurrir a los métodos disponibles antes cuando un compañero contraía la enfermedad. La desarrolladora acompaña esta novedad con diálogos adicionales y nuevos comportamientos para los peones infectados.

El equipo también ha realizado varios cambios en la interfaz, el comportamiento de los peones y la forma en que se muestran los tutoriales básicos y específicos de cada Vocación. Ahora los compañeros también reciben nuevas órdenes y respuestas durante los combates, mientras que las distintas Vocaciones incorporan modificaciones en numerosas habilidades y acciones.

Dark Arisen a la vista en Switch 2

‘Dragon's Dogma 2: Dark Arisen’ se estrenará el 9 de octubre de 2026 en PS5, Xbox Series, PC y Switch 2. La expansión incorpora la región nevada de Norgan, una nueva historia y doce mazmorras adicionales distribuidas por el territorio del juego original. En el caso de Switch 2, la edición incluirá tanto el título base como el contenido de ‘Dark Arisen’.