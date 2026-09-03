MD Engine: Crear juegos para Mega Drive sin saber programar será posible muy pronto

Los responsables de Two Black Cats han revelado las características elementales de ‘MD Engine’, que se lanzará para PC a través de Steam el 7 de septiembre, con versiones para Windows, Linux y macOS. Desarrollada y publicada por el propio estudio, esta herramienta de creación de juegos promete la producción de títulos para SEGA Mega Drive (y Genesis) sin la necesidad de saber escribir una sola línea de código, mediante un sistema de eventos basado en arrastrar y soltar. La versión 1.0.0 ya se ha subido a Steam, pero todavía no está disponible para el público ni puede descargarse. Por ahora, la ficha de la plataforma continúa indicando "Próximamente", a la espera de su lanzamiento el 7 de septiembre.

Juegos para Mega Drive mediante un sistema de eventos

En su parte operativa, ‘MD Engine’ utiliza un sistema de eventos con el que se pueden configurar elementos, acciones y comportamientos sin tener que escribir código. La herramienta admite la creación de juegos de plataformas, disparos, RPG de acción y puzles. Estos proyectos pueden exportarse como ROM para Mega Drive y Genesis, compatibles con el hardware original y los cartuchos flash. El desarrollador explica también que estas ROM ya se han probado en Mega Drive 1 y 2, Genesis 1, 2 y 3, así como en dispositivos como MegaSG y RetroN 3 HD.

Además de generar archivos ROM, la herramienta permite exportar proyectos para web, Windows, Linux, macOS, Android, iOS y dispositivos portátiles con Linux. Para redondear aún más el trabajo, la integración con Steam está disponible en la exportación para Windows e incluye compatibilidad con logros.

La herramienta incluye un depurador en tiempo real

El editor incorpora un depurador en tiempo real que permite supervisar el funcionamiento de los proyectos durante el desarrollo. Esta función da la opción de consultar información como paletas de colores, variables globales y locales, posiciones de los actores y la ejecución de la lógica de eventos.

A modo de demostración, Two Black Cats también ha presentado varios proyectos realizados con la propia herramienta como ‘Square Brothers’, ‘Inkventure’ y ‘Prisonela MD’, que incluso se pueden ejecutar en una Mega Drive original. Para lograr este grado de compatibilidad, la interfaz y el sistema de eventos toman como base GB Studio, aunque ‘MD Engine’ incorpora un compilador completamente nuevo, más eventos y sistemas específicos de físicas y audio. Por último, parece que la barrera lingüística tampoco será un problema para crear nuestros propios juegos, porque la herramienta también incluye soporte completo en castellano.