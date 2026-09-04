Final Fantasy Resonance estrena demo gratuita con 5 horas de contenido

Square Enix ha anunciado la disponibilidad de una demo gratuita de ‘Final Fantasy Resonance’, el nuevo RPG de la franquicia que, por primera vez, presenta una estética HD-2D. La demo ya está disponible para PS5, Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series y PC, a través de Steam y Xbox para PC.

Entre tres y cinco horas de juego

La demo permite experimentar el inicio de la aventura en el Reino de Grandshelt, desde la introducción hasta el final del primer capítulo, una parte de la campaña que ofrece aproximadamente entre 3 y 5 horas de juego, dependiendo del ritmo de cada cual. Además, los datos guardados pueden transferirse a la versión completa, de manera que podrás continuar la campaña donde termina la demo cuando el juego salga al mercado.

Sefirot hace acto de presencia

Además de brindar acceso anticipado al inicio de la campaña, Square Enix aprovechó la presentación para mostrar un nuevo tráiler de jugabilidad del RPG a través de una selección de secuencias de juego que también revelan la presencia de Sefirot, uno de los antagonistas más conocidos de Final Fantasy. En ‘Resonance’ podremos encontrarnos con él, desafiarlo en combate y, si logras derrotarlo, desbloquearás una recompensa especial. También están confirmados Cloud, Tidus y el Guerrero de la Luz, cuyos poderes podremos utilizar mediante el sistema de Visiones.

Estas Visiones permiten utilizar habilidades de héroes clásicos de ‘Final Fantasy’, mientras que las Resonancias permiten ejecutar ataques especiales durante los combates. El sistema por turnos incorpora además una cronología para anticipar el orden de las acciones, una barra de aturdimiento que podremos reducir aprovechando las debilidades elementales y espers que combatirán junto al grupo durante tres turnos antes de ejecutar su ataque final.

Elementos clásicos con toques de vanguardia

El concepto de ‘Final Fantasy Resonance’ dentro de Square Enix se plantea como una especie de homenaje a las diferentes épocas de la franquicia y adopta para ello un formato HD-2D que combina pixel art, escenarios tridimensionales y cámaras con mayor libertad de movimiento. En el plano argumental, la historia vuelve a girar alrededor de los Cristales y se sirve de un sistema de combate estratégico por turnos, al tiempo que recupera elementos muy familiares de la franquicia, como los chocobos, los espers y las aeronaves.

Su argumento toma como base el primer arco de ‘Final Fantasy Brave Exvius’, un juego de rol publicado originalmente para dispositivos móviles. Square Enix ha reconstruido y ampliado este material para consolas y PC, por lo que no se trata de una adaptación, sino de una versión profundamente rehecha para estas plataformas.

¿Cuándo se lanzará Final Fantasy Resonance?

‘Final Fantasy Resonance’ está dirigido por Hiroto Furuya y producido por Keisuke Nakashima, con Yukinori Kitajima de nuevo implicado en el guion tras su trabajo en el ‘Final Fantasy Brave Exvius’ original. Square Enix desarrolla el título junto a Lancarse, estudio responsable de ‘The DioField Chronicle’ y ‘Monark’, con su lanzamiento previsto para el 22 de octubre de 2026.