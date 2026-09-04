GTA 6 introducirá cambios importantes en una de las características elementales de la franquicia tras casi 25 años

Tras casi 25 años utilizando las pulsaciones repetidas de un botón como sistema para esprintar, ‘GTA VI’ modificará este comando. Nos ponemos en antecedentes porque, según parece, en la versión mostrada recientemente por Rockstar, en lugar de presionar repetidamente X o A, según la plataforma, el esprint se aplica ahora con L3, es decir, pulsando el stick analógico izquierdo del mando.

En defensa del mando

Este curioso detalle ha sido revelado por MikeShowSha, uno de los invitados por la desarrolladora para acudir a una presentación privada de ‘GTA 6’ en Rockstar North. Durante una posterior sesión de preguntas y respuestas, explicó que la configuración mostrada utiliza L3 para comenzar a correr. Un cambio que no ha pasado inadvertido entre los millones de jugadores que esperan la entrega, ya que el control X o A para correr ha formado parte de la franquicia durante décadas.

Aún no está claro si será necesario mantener pulsado L3 o si bastará con una sola pulsación y tampoco se conoce todavía si Rockstar permitirá utilizar configuraciones alternativas o recuperar el sistema tradicional. El uso del botón L3 para correr es habitual en muchos juegos, sobre todo en los títulos de disparos producidos en los últimos años. En estos casos, al pulsar el stick analógico se suele activar la carrera mientras el personaje sigue moviéndose.

¿Cuándo se lanzará GTA 6?

Recuerda que ‘GTA 6’ se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PS5 y Xbox Series. Inicialmente, el título estará disponible exclusivamente para estas consolas y, por ahora, la casa de desarrollo no ha anunciado oficialmente una versión para PC. Además, las reservas de ‘GTA 6’ ya están disponibles en las distintas ediciones en las que se publicará el juego.