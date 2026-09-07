Estreno de videojuegos del 7 al 11 de septiembre: Michael Myers vuelve a sembrar el terror y Valheim cierra desarrollo

Aquí estamos puntuales una semana más con nuestro repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del ocio electrónico y, con septiembre ya en marcha, los días comprendidos entre el 7 y el 11 reúnen una buena cantidad de estrenos para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección arranca con ‘Halloween: The Game’, que recupera a Michael Myers y el Haddonfield de 1978 mediante una propuesta de terror y supervivencia desarrollada por IllFonic, con una historia individual y encuentros multijugador asimétricos. También llega ‘Mewgenics!’, el peculiar RPG táctico de Edmund McMillen protagonizado por gatos, donde los combates por turnos se combinan con la cría de nuevas generaciones capaces de heredar habilidades, rasgos y comportamientos.

Durante estos días también se publica la versión 1.0 de ‘Valheim’, que pone fin a más de cinco años de acceso anticipado y coincide con su estreno en PS5 y Nintendo Switch 2. Junto a estos nombres llegan ‘Bus Simulator 27’, ‘Hot Wheels Infinite Rush’, ‘Screenbound’, ‘NHL 27’, ‘The Legend of Heroes: Trails From Zero’ y ‘The Legend of Heroes: Trails to Azure’, entre otras muchas producciones. Más abajo encontrarás nuestros elegidos y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

Halloween: The Game – 8 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘Halloween: The Game’ adapta el terror de la conocida serie cinematográfica a un formato de supervivencia desarrollado por IllFonic, con Michael Myers como gran reclamo. El juego permite controlar al asesino en una historia individual ambientada en Haddonfield o participar en encuentros multijugador asimétricos donde cuatro jugadores deben cooperar para sobrevivir.

Los supervivientes tendrán que proteger a los vecinos, avisar a la policía y aprovechar los objetos repartidos por los escenarios para defenderse o escapar, y Michael Myers utilizará el sigilo y sus habilidades vinculadas a las sombras para acercarse a las víctimas sin ser visto. La ambientación toma como referencia directa la película original de John Carpenter estrenada en 1978.

Mewgenics! - 8 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2

‘Mewgenics!’ es un RPG táctico creado por Edmund McMillen, responsable de ‘The Binding of Isaac’, que propone formar un grupo de gatos y enviarlo a recorrer un mundo repleto de peligros, combates por turnos y enemigos de todo tipo. Durante la aventura será posible desarrollar a los integrantes del equipo, combinar sus habilidades y preparar distintas formaciones para afrontar los enfrentamientos.

Buena parte de su propuesta gira alrededor de la cría de nuevas generaciones de gatos, capaces de heredar rasgos, habilidades y comportamientos de sus progenitores. Las combinaciones permiten obtener animales con atributos muy diferentes y convierten la creación del grupo en uno de los elementos centrales de su componente táctico.

Valheim - 9 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 2 y PC

‘Valheim’ es un juego de supervivencia ambientado en un purgatorio inspirado en la mitología nórdica. En el papel de guerreros vikingos enviados por Odín, los jugadores deben recorrer distintos biomas, combatir contra criaturas sobrenaturales y derrotar a poderosos jefes. Para mantenerse con vida resulta necesario reunir recursos, levantar refugios, fabricar armas y herramientas y adentrarse en un enorme mundo generado mediante procedimientos.

La aventura puede disfrutarse en solitario o mediante servidores cooperativos con otros jugadores, y permite construir grandes bases, navegar por los mares y combatir en grupo. El avance está ligado a los diferentes biomas, donde se consiguen nuevos materiales y equipamiento que permiten afrontar regiones cada vez más peligrosas.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 7 de septiembre de 2026:

‘Tiny Eden’ (PC)

Martes 8 de septiembre de 2026:

‘Mewgenics!’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Bus Simulator 27’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Honeycomb: The World Beyond’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘SPRAWL zero’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Ova Magica’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

‘Culdcept The First Saturn Tribute’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘Halloween: The Game’ (PC, PS5, Xbox Series)

Miércoles 9 de septiembre de 2026:

‘Ex Sanguis’ (PC)

‘Barbarian Saga: The Beastmaster’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘In Falsus’ (PC)

‘Warlord: Awaji’ (PC)

‘Valheim’ (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch 2)

Jueves 10 de septiembre de 2026:

Hazard Pay (PC, PS5, Switch)

WARDOGS (PC)

‘Welcome to Elderfield’ (PC)

‘The Legend of Heroes: Trails From Zero’ (PS5, Switch 2)

‘The Legend of Heroes: Trails to Azure’ (PS5, Switch 2)

‘Magical Blush’ (PC)

‘Screenbound’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Shroom and Gloom’ (PC)

‘Touhou Koumakyou: New Classic’ (PC, PS5, Switch 2, Switch)

‘Gunman Contracts – Stand Alone’ (PC)

‘Infinity: HexaDome Tactics’ (PC)

‘Hot Wheels Infinite Rush’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Viernes 11 de septiembre de 2026:

‘NHL 27’ (PS5, Xbox Series)

Terror, gatos y vikingos

Como puedes comprobar, la semana del 7 al 11 de septiembre concentra una buena tanda de estrenos para PC y consolas. ‘Halloween: The Game’ recupera a Michael Myers y el Haddonfield de 1978 con una propuesta que combina terror, supervivencia y multijugador asimétrico, ‘Mewgenics!’ pone en manos de los jugadores un peculiar grupo de gatos con combates tácticos y cría entre generaciones, y ‘Valheim’ da por cerrado más de cinco años de acceso anticipado con su versión 1.0. A ellos se suman ‘Bus Simulator 27’, ‘Hot Wheels Infinite Rush’, ‘Screenbound’, ‘NHL 27’, ‘The Legend of Heroes: Trails From Zero’, ‘The Legend of Heroes: Trails to Azure’ y numerosas producciones independientes repartidas entre ordenador y consolas.