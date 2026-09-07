FreeStyle Football 2 apuesta por el fútbol 5 contra 5 con habilidades y juego cruzado

‘FreeStyle Football 2’ continúa preparando su estreno comercial previsto para finales de 2026. Desarrollado por WOORE Studio y publicado por JOYCITY, el juego se mantiene fiel al fútbol callejero de cinco contra cinco con jugadores especializados según su posición y encuentros donde la cooperación entre compañeros resulta tan importante como la habilidad individual.

Lena entra en el terreno de juego

Durante estos días también puede probarse mediante la Prime Open Beta, que está disponible en PC y consolas con soporte para juego cruzado, una prueba que permite conocer parte del contenido que llegará con la versión final. Entre ellos se encuentra Lena, una nueva defensa alemana, Hamburgo como escenario adicional, los primeros capítulos del modo historia, salas personalizadas para encuentros amistosos y un sistema de repetición de goles.

En este tipo de experiencia, la incorporación de nuevos personajes es importante, puesto que cada futbolista cuenta con atributos individuales y puede desempeñar funciones concretas dentro del equipo, con formaciones ofensivas y defensivas que permiten cambiar el planteamiento durante los encuentros. WOORE Studio mantiene varios rasgos del primer ‘FreeStyle Football’, aunque renueva el plantel, incorpora nuevas modalidades y permite jugar conjuntamente entre PC, PlayStation y Xbox.

Hamburgo y una historia para jugar en solitario

El contenido individual también gana espacio en esta nueva entrega. Los primeros capítulos del modo historia permite jugar sin depender del multijugador y conocer mejor a los personajes que forman el plantel, una modalidad incorporada después de las peticiones recibidas durante las anteriores pruebas.

Hamburgo se incorpora también como nueva ubicación jugable y amplía la selección de espacios urbanos disponibles. La ciudad alemana acompaña la llegada de Lena y responde al interés del estudio por convertir diferentes lugares del mundo en escenarios para sus encuentros.

A esto se suman los Partidos Amistosos, que permiten crear salas personalizadas para organizar encuentros de cinco contra cinco con amigos sin depender de los formatos competitivos. También se ha incorporado un sistema de repetición de goles y la posibilidad de configurar los controles de teclado, ambas opciones introducidas durante el proceso de pruebas desarrollado a lo largo de los últimos meses.

El juego cruzado ocupa asimismo un lugar importante dentro de ‘FreeStyle Football 2’ y la desarrolladora actualmente aprovecha su actual prueba para comprobar el rendimiento conjunto de PC y consolas, de modo que los usuarios de la plataforma de Valve, PlayStation y Xbox puedan jugar juntos en los mismos encuentros en multijugador competitivo, cooperación online, contenido individual y compatibilidad entre plataformas.

¿Cuándo se publica FreeStyle Football 2?

La Prime Open Beta permanecerá disponible hasta las 03:00 del 8 de septiembre en horario peninsular español, pero el juego completo todavía tendrá que esperar. Steam mantiene su estreno previsto para el cuarto trimestre de 2026 y confirma textos e interfaz en castellano de España, además de un modelo gratuito y compras dentro del juego. WOORE Studio dispone así de varios meses para continuar trabajando en un proyecto que recupera el fútbol callejero de la primera entrega mediante encuentros cinco contra cinco, y una combinación de habilidades individuales y cooperación.