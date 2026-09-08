¿Cuándo saldrá el nuevo Zelda: Ocarina of Time? Nintendo muestra cómo ha cambiado Link

Para celebrar el 40.º aniversario de ‘The Legend of Zelda’, Nintendo ha organizado un Nintendo Direct especial que se ha centrado en presentar las bondades de la revisión aplicada a ‘Ocarina of Time’, cuyo remake ha sido presentado por el mismo Eiji Aonuma. El proyecto, que había sido anunciado el 9 de junio con un breve tráiler cinematográfico, deja las primeras muestras de su jugabilidad.

El creador de la serie ha presentado el título como una interpretación "fiel del original" adaptada a las "tecnologías actuales", incorporando algunos cambios derivados de los "avances técnicos y del diseño de los controles". Ante todo, el remake de ‘Ocarina of Time’ deja para la vista y los sentidos un arte radicalmente diferente al empleado en ‘Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, que se representa a través de un acabado más realista, que pretende recuperar la dirección artística del juego de Nintendo 64 aplicada a los estándares vigentes. Su factura, nos permite apreciar desde las texturas de la ropa del protagonista, hasta la hoja de la espada, el escudo y algunos elementos del escenario que han sido reconstruidos para esta versión.

Jugabilidad adaptada

Como no podía ser de otro modo, también puedes esperar algunos cambios en la jugabilidad. Por ejemplo, ahora link puede saltar libremente, una acción que deja de ejecutarse de forma automática, nadar e incluso sumergirse en el agua para encontrar algún secreto. En el capítulo de novedades, la cámara también se podrá controlar libremente y se ha incorporado una característica denominada "Threads of Time", que proporcionará nuevas herramientas de navegación para desplazarse. El uso de armas como el Tirachinas también se ha renovado significativamente, ya que ahora parece que es posible apuntar libremente antes de disparar. Aonuma también se ha referido a la integración de nuevos diálogos e interacciones con los PNJ.

Ciudad de Hyrule, ocarina y nuevas interacciones

En la demostración del juego podemos ver además la Llanura de Hyrule, un espacio de grandes dimensiones que sirve como punto de conexión entre varias áreas, aunque también ha servido para comprobar cómo se ha reconstruido la ciudad de Hyrule, donde podemos ver la zona poblada por numerosos PNJ y espacios que ahora pueden contemplarse con mucha más libertad gracias a la cámara y la reconstrucción tridimensional del entorno. Durante esta sección también se anticipa que la ocarina se acompaña de nuevas posibilidades de interacción.

A modo de demostración, Nintendo ha enseñado la Canción del Sol y también una nueva forma de interpretar melodías mediante la voz, ampliando el funcionamiento clásico de la ocarina. La presentación, sin embargo, no ha detallado todavía hasta dónde llegará el uso de voces durante la aventura ni qué idiomas estarán disponibles.

¿Cuándo se publica The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

El remake de ‘Ocarina of Time’ se publicará el 5 de noviembre de 2026 en exclusiva para Switch 2. El original debutó para Nintendo 64 en 1998 y supuso la primera aventura completamente tridimensional de la serie. En este caso, la nueva versión reconstruye aquella obra con importantes novedades en todos los frentes, sin llegar a abandonar su estructura principal.