Playground Games desmiente los rumores sobre un retraso de Forza Horizon 6 para PS5

Desde Playground Games han respondido a las informaciones que han circulado durante los últimos días alrededor de la versión para PS5 de ‘Forza Horizon 6’ y mantiene intactos sus planes para estrenarla antes de terminar 2026. Las especulaciones comenzaron después de que un influyente creador apuntara a un posible aplazamiento hasta 2027 y ganaron fuerza cuando Tom Warren, periodista de The Verge especializado en Microsoft, aseguró que no esperaba ver el juego en la consola de Sony durante este año.

Sigue previsto para 2026

Pero, muy al contrario, el mundo abierto de conducción libre ambientado en Japón sigue preparando su desembarco en PS5. Al menos eso se confirma en la información que se ha publicado referida a la actualización British Automotive, disponible desde el 7 de septiembre y cuya Festival Playlist comenzará el día 10, donde la desarrolladora británica ha vuelto a referirse expresamente a esta versión en la web oficial de Forza y mantiene sin cambios su llegada prevista para este año.

"Forza Horizon 6 se lanzará en PlayStation 5 más adelante este año", señala el estudio, que recuerda además que el juego ya puede añadirse a la lista de deseos de PlayStation Store para recibir un aviso cuando esté disponible.

La respuesta del estudio contradice los rumores publicados durante las últimas semanas que situaban el estreno en 2027 y confirma, por ahora, que Microsoft y Playground Games conservan la intención de publicar el título en PS5 antes de terminar diciembre. El estudio todavía no ha comunicado una fecha concreta, de modo que habrá que esperar para conocer cuánto tiempo separará esta versión del estreno original en Xbox Series y PC, celebrado el pasado 19 de mayo.

El precedente de Forza Horizon 5

Dentro de la misma línea de especulaciones también se había relacionado un posible cambio de plazos motivado por la llegada de ‘GTA VI’, previsto para el 19 de noviembre, que se ha convertido en una fecha especialmente complicada para cualquier lanzamiento destinado a consolas. Microsoft, sin embargo, cuenta con el precedente de ‘Forza Horizon 5’, cuya adaptación para la máquina de Sony obtuvo unos resultados comerciales extraordinarios superando los 5,8 millones de copias vendidas según las estimaciones de Alinea Analytics. Con ese antecedente, Playground Games afronta ahora la llegada de ‘Forza Horizon 6’ a PlayStation con una referencia comercial que invita a pensar en una recepción igualmente positiva.