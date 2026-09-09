¿Ha merecido la pena rehacer The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Así cambia frente al original

La esperada reconstrucción de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ para Switch 2 acaba de recibir las primeras muestras de su jugabilidad con un extra de secuencias que sirven a los especialistas para comenzar a evaluar su composición y rendimiento.

Con fecha de lanzamiento prevista para el 5 de noviembre de este año, se esperaba con impaciencia la presentación del gameplay del nuevo juego. ElAnalistaDeBits ha sido de los primeros en realizar una comparación fiable del remake con el juego original lanzado para Nintendo 64, mostrando así los cambios más importantes en la nueva versión. La comparativa resulta especialmente interesante porque separa ambas ediciones 28 años de evolución técnica y permite comprobar hasta qué punto Nintendo ha reconstruido el clásico en lugar de limitarse a actualizar resolución y texturas.

No estamos ante una remasterización del material de Nintendo 64

Esta edición propone una reconstrucción completa, y la comparación nos permite comprobar que personajes, entornos y escenas se han rehecho para Switch 2 en lugar de limitarse a elevar resolución o sustituir texturas. En un vídeo comparativo de casi 16 minutos, ElAnalistaDeBits deja constancia de las principales diferencias en los modelos de personajes y escenarios, entre los cuales encontramos cambios importantes en el nivel de detalle, animaciones y la iluminación global. Los personajes también se han rehecho conservando sus rasgos originales, aunque ahora muestran expresiones, movimientos y un modelado mucho más elaborado que el permitido por Nintendo 64.

Todos los escenarios tienen un aspecto renovado, conservando el estilo artístico original del juego y sumando vegetación más abundante, nuevos materiales, sombras y numerosos elementos ambientales que se simplificaron en la era de Nintendo 64 debido a las limitaciones técnicas de la consola. La disposición general de muchos lugares permanece muy próxima a la de 1998, aunque determinados espacios presentan mayores dimensiones y una construcción más detallada.

La comparación también descubre cambios en la puesta en escena de algunas secuencias, ya que parece que Nintendo conservará los acontecimientos y personajes del original, pero modificará encuadres, posiciones y movimientos de cámara, de manera que determinadas escenas ya no reproducen exactamente la composición utilizada hace casi tres décadas.

Muchos otros detalles

Independientemente de la composición gráfica, también se han implementado varios elementos para actualizar el mapa de control tanto de la cámara como con la posibilidad de realizar saltos pulsando un botón. Incluso Link presenta diferencias apreciables al poner ambas versiones frente a frente, especialmente en la ropa, materiales y la forma en que se representan algunos tejidos y elementos asociados al Bosque Kokiri. ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch 2.