Steam podría superar por primera vez los 20.000 millones de dólares en ingresos anuales

Valve no es partidaria de hacer públicos los ingresos generados por Steam, pero las estimaciones de Alinea Analytics cifran el dinero movido por los juegos de la plataforma durante los ocho primeros meses de 2026 en 15.000 millones de dólares brutos. Los ingresos superan en aproximadamente un 15% los registrados durante el mismo periodo de 2025. Pero, es más, si atendemos a los augurios de Rhys Elliott, responsable de análisis de mercado de la firma, este año podría terminar por encima de los 20.000 millones por primera vez.

Pero por lo contrario de lo que podría parecer, este crecimiento no procede únicamente de los grandes estrenos del año, puesto que su inmenso catálogo continúa generando una parte considerable de la actividad comercial. El estudio calcula que los cien juegos estrenados este año con mayores ingresos han facturado alrededor de 2.400 millones de dólares, el equivalente al 15,9% del total registrado hasta agosto, frente a los apenas 1.000 millones que reúnen en conjunto los seis primeros lanzamientos, alrededor del 6,6%.

Forza Horizon 6 encabeza los estrenos de 2026

‘Forza Horizon 6’ ostenta el liderato entre las obras con más recaudación de 2026, gracias a sus 210,5 millones de dólares brutos generados en la plataforma. Muy cerca se encuentran ‘Crimson Desert’, con 203,3 millones, y ‘Resident Evil Requiem’, con 200,9 millones, y por debajo ‘Slay the Spire 2’ supera los 148 millones. La relación continúa con ‘Subnautica 2’, con una facturación cercana a los 139,2 millones, y ‘Meccha Chameleon’, con 89,8 millones. Entre los seis logran acumular algo menos de 1.000 millones de dólares, una cantidad considerable en términos absolutos, pero todavía pequeña frente a los 15.000 millones generados en el conjunto de Steam durante estos primeros ocho meses del año.

By all counts, 2026 has been a bloody fantastic year for new games on Steam, with plenty more bangers to come. I've attached an image of this year's highest-grossing NEW Steam games so far (@alineaanalytics estimates). In total, these six games -- two of which being new IP --… pic.twitter.com/hBsbbEOs8T — Rhys Elliott (@superhys) September 3, 2026

¿Quién mantiene el flujo de entrada?

Los porcentajes asimismo reflejan cómo se reparte el dinero entre las propiedades intelectuales nuevas y licencias conocidas dentro de ese grupo de cien estrenos con mayores ingresos. El 63% de esos juegos pertenece a propiedades intelectuales nuevas, pero las licencias más populares concentran hasta el 52,5% de los ingresos obtenidos por ese grupo, aproximadamente 1.250 millones de dólares, mientras las nuevas propiedades reúnen el 47,5% restante.

‘Crimson Desert’ desempeña un papel importante dentro de este conjunto, puesto que sus 203 millones representan aproximadamente el 18% de todos los ingresos correspondientes a lanzamientos pertenecientes a nuevas propiedades intelectuales dentro de este grupo. Cuando se elimina el título de Pearl Abyss, los 62 juegos restantes pertenecientes a nuevas propiedades pasan a representar alrededor del 39% de los ingresos.

Los juegos publicados antes de 2026 muestran una tendencia similar. En un análisis adicional la misma firma comprobó que el 83% de los proyectos situados entre los puestos 101 y 1.000 por ingresos durante este año habían sido publicados antes de 2026, al tiempo que cerca de dos tercios tenían dos años o más. El estudio considera, por tanto, que una parte considerable del mercado intermedio de Steam está formada realmente por grandes producciones de años anteriores que continúan vendiendo gracias a descuentos y promociones.

Sin GTA 6, pero a la espera de varios lanzamientos importantes

Los próximos meses también pueden contribuir a elevar los ingresos antes de cerrar el ejercicio gracias a formatos como ‘Phantom Blade Zero’, ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ y ‘Gears of War: E-Day’, tres producciones que podrían mover un elevado número de copias durante el tramo final de 2026. ‘GTA VI’, en cambio, no contribuirá a engrosar estos ingresos durante su estreno, ya que Rockstar mantiene su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 únicamente en PS5 y Xbox Series, sin una versión para PC anunciada por ahora.