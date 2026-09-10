Mario Kart World recibe 10 circuitos clásicos de SNES y más opciones online

Los jugadores de ‘Mario Kart World’ ya tienen disponible la actualización gratuita 1.8.0, que incorpora diez circuitos clásicos procedentes del ‘Super Mario Kart’ original de Super Nintendo, además de dos nuevas rutas para Supervivencia y opciones adicionales para las sesiones con amigos. Precisamente, la casa de entretenimiento ha aprovechado el Direct celebrado este miércoles para anunciar el nuevo contenido para el juego a través de un paquete de libre distribución, que introduce nuevas posibilidades a la conocida fórmula de carreras poco más de un año después de su estreno.

Diez circuitos de Super Mario Kart

Una vez aplicada la actualización, podrás disfrutar de los diez circuitos clásicos de ‘Super Mario Kart’ en Carrera VS, Contrarreloj y a determinadas carreras tanto mediante conexión inalámbrica o a través de internet. Entre ellas se incluye Circuito Mario 1, Circuito Mario 2, Circuito Mario 3, Valle Fantasma 1, Valle Fantasma 2, Valle Fantasma 3, Isla Chocolate 1, Isla Chocolate 2, Lago Vainilla 1 y Playa Koopa 1.

También regresan los paneles con el símbolo de interrogación utilizados en el juego original, que sustituyen a las cajas de objetos dentro de estos circuitos y permiten obtener un objeto al pasar por encima de ellos. De esta forma, Nintendo recupera parte del funcionamiento empleado en ‘Super Mario Kart’ y lo traslada a las nuevas carreras de ‘Mario Kart World’.

La versión 1.8.0 introduce además dos nuevas rutas al modo Supervivencia, Rally Helicóptero y Rally Nabo, junto con la posibilidad de utilizar el modo espectador durante las sesiones con amigos a través de internet o mediante conexión LAN. Los grupos online y LAN ahora admiten hasta 26 personas, aunque un máximo de 24 puede participar simultáneamente en las pruebas.

Mario Kart World ya ha vendido más de 15 millones de copias

‘Mario Kart World’ se lanzó simultáneamente acompañando el debut de Switch el 2 de junio de 2025 y, según los últimos datos de ventas publicados por Nintendo, acumulaba 15,39 millones de unidades vendidas en todo el mundo hasta el 30 de junio de 2026. En este impresionante total se contemplan tanto las copias físicas y las versiones descargables como las unidades incluidas en paquetes de consola u otros productos.