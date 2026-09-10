¿Qué juegos están disponibles en GTA+? Repasamos el catálogo completo y todos sus incentivos

Rockstar Games abrió las reservas de ‘GTA 6’ en Europa en junio con dos versiones del título disponibles, Edición Estándar y Edición Ultimate. Esta última incorpora bonificaciones adicionales por comprar el juego antes de su lanzamiento, entre ellas un paquete de aspectos retro. Pero en el caso de las reservas digitales realizadas a través de PlayStation Store y Microsoft Store, los jugadores también reciben un mes gratuito de GTA+, el servicio de suscripción mensual de la desarrolladora. Semanas después, la ‘Vista Extendida’ de ‘GTA 6’, publicada a finales de agosto en Netflix, ha vuelto a impulsar las reservas y, con ellas, las nuevas suscripciones a GTA+. Por ello, si tienes dudas sobre el contenido que incluye el servicio, aquí reunimos todo el material disponible en el catálogo.

¿Qué es GTA+?

Rockstar lanzó GTA+ en 2022 inicialmente como un servicio dirigido a los usuarios de ‘GTA Online’, cuyos miembros recibían cada mes distintas bonificaciones dentro del modo multijugador, como depósitos de moneda virtual, acceso anticipado a determinados vehículos y propiedades, además de otros contenidos periódicos. Con el paso de los años, el servicio ha ampliado su oferta y actualmente también da acceso a varios títulos en base a una selección rotativa que incluye juegos para consolas y dispositivos móviles como ‘Red Dead Redemption’, ‘L.A. Noire’ y ‘Bully’.

Si te interesa continuar con el servicio después del mes gratuito incluido con la reserva de ‘GTA 6’, puedes suscribirte a GTA+ a través de PlayStation Store o Microsoft Store y cancelar la renovación cuando quieras. La plataforma también está disponible en PC, aunque la suscripción no se comparte entre plataformas y solo puede utilizarse en aquella en la que se haya contratado.

Qué incluye cada mes:

Depósito mensual de GTA$ 500.000.

Extras relacionadas con vehículos, como pruebas de conducción, descuentos, acceso anticipado a determinados modelos y vehículos adicionales.

Descuentos, ampliaciones y contenidos relacionados con propiedades.

Prendas, estampados y otros artículos estéticos.

Bonificaciones de GTA$ y RP, además de descuentos en determinados artículos.

Acceso a paquetes de Shark Cash reservados a miembros.

¿Qué juegos están disponibles en GTA+?

El catálogo de GTA+ propone una selección de títulos que incluye entregas de ‘Grand Theft Auto’ en compañía de otras producciones en PS5 y Xbox Series, aunque tampoco faltan algunos títulos en sus versiones para dispositivos móviles.

‘GTA V’

‘GTA Online’

‘Red Dead Redemption’ y ‘Undead Nightmare’

‘GTA: Vice City - La edición definitiva’

‘GTA III - La edición definitiva’

‘GTA: La Trilogía - Edición Definitiva’

‘Bully’

‘L.A. Noire’

‘GTA: Liberty City Stories’ (iOS y Android)

‘GTA: Chinatown Wars’ (iOS y Android)

Cómo funcionan las reservas de ‘GTA 6’

‘Grand Theft Auto VI’ ya se puede reservar a través de PlayStation Store y Microsoft Store, además de las principales tiendas y grandes almacenes. Las reservas digitales incluyen un mes gratuito de GTA+, mientras los compradores que realicen su reserva antes del 20 de noviembre recibirán además el paquete Vintage Vice City, compuesto por artículos cosméticos y un vehículo inspirado en la etapa clásica de Vice City. El juego se lanzará el 19 de noviembre para PS5 y Xbox Series.