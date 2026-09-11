NeoGeo AES+ retrasa su lanzamiento hasta septiembre de 2027 para aumentar la producción ante la crisis de memoria

PLAION, responsable del desarrollo y publicación de NeoGeo AES+ bajo licencia de SNK, ha anunciado que se retrasa el lanzamiento de la consola retro cerca de diez meses, ya que ahora la máquina y sus accesorios llegarán el 16 de septiembre de 2027, cuando su estreno estaba previsto inicialmente para el 12 de noviembre de este año. La empresa afirma que existen dos razones principales para el aplazamiento. En primer lugar, la demanda ha sido mucho mayor de lo esperado, de manera que han tenido que modificar sus planes de producción para "ampliar la fabricación, aumentar la inversión en la plataforma y ampliar su hoja de ruta de software a largo plazo".

Crisis de memoria

La segunda razón está relacionada con la crisis de los chips de memoria, ya bautizada en algunos sectores como RAMpocalypse o RAMaggedon. "Una demanda global sin precedentes de chips de memoria, impulsada por la inversión en infraestructura de IA, ha generado limitaciones de suministro bien documentadas en toda la industria", afirman desde la empresa. Ante esta situación, la compañía ha preferido renunciar al estreno previsto para noviembre en lugar de poner la consola a la venta con una disponibilidad muy reducida. Con este panorama, necesitarán estos meses adicionales para asegurar el suministro de los componentes, responder a las reservas y preparar un lanzamiento internacional con un número de unidades considerablemente mayor.

Que ofrece NeoGeo AES+

La NeoGeo AES+ ha sido diseñada para un perfil de comprador muy específico, puesto que en lugar de recurrir a la emulación por software de la clásica consola de SNK, utiliza una reimplementación de su hardware mediante chips ASIC rediseñados, que mantiene la compatibilidad con los cartuchos originales, además de permitir el uso de las reediciones de varios títulos que igualmente se publicarán en formato físico.

Este planteamiento ha dado lugar a un producto con un precio considerablemente superior al de muchas consolas retro basadas en emulación, aunque la propia PLAION reconoce que la demanda ha superado incluso sus previsiones más optimistas. La Edición Standard tiene un precio recomendado de 199,99 euros, la Anniversary Edition asciende a 299,99 euros y la Ultimate Edition alcanza los 899,99 euros. La compañía asegura ahora que este retraso no provocará aumentos de precio y que todas las reservas realizadas permanecen garantizadas y conservarán su prioridad.

El retraso también permitirá al distribuidor ampliar el catálogo inicial para la consola, puesto que, si bien tienen diez juegos confirmados para acompañar su estreno, también aseguran que mantienen conversaciones con otros propietarios de licencias para incorporar más títulos, de manera que los meses adicionales servirán igualmente para incorporar más juegos al catálogo antes de septiembre de 2027. "El entusiasmo que ha generado NeoGeo AES+ nos ha dado la confianza necesaria para pensar en grande sobre el futuro de la plataforma", afirma Ben Jones, ejecutivo de PLAION.

¿Habrá compensaciones?

PLAION también compensará la espera mediante el denominado ‘Founding Supporter Bonus’, incluido en todas las consolas pertenecientes a la primera producción mientras haya existencias. En este sentido, los compradores de las ediciones Standard y Anniversary recibirán gratis un mando NeoGeo AES+ Gamepad, mientras que la edición Ultimate incluirá un vale de descuento del 30% para adquirir un juego. Como esta última incorpora ya todos los títulos previstos para el estreno, el vale se podrá conservar para utilizarlo con alguno de los juegos que se anuncien posteriormente.