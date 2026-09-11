Switch 2 activa la tecnología VRR en modo TV, aunque por ahora solo funciona con un juego

Después de varios meses de dudas alrededor de esta función, Nintendo ha incorporado oficialmente esta semana el VRR al modo TV de Switch 2. Estas siglas corresponden a la frecuencia de actualización variable, una tecnología que permite sincronizar la frecuencia de refresco del televisor o monitor con el ritmo al que el juego genera las imágenes, especialmente útil cuando la velocidad de fotogramas no permanece estable.

Parche de actualización

La nueva función forma parte de la actualización 23.0.0 de la consola y dispone de sus propios controles dentro de la configuración de pantalla. Para utilizarla es necesario, además, actualizar el firmware de la base de Nintendo Switch 2, mientras que tanto el juego como el televisor deben ser compatibles con VRR. Nintendo explica que, cuando se cumplen estas condiciones, la salida de vídeo adapta su frecuencia de actualización al rendimiento del programa.

Según las pruebas realizadas por Digital Foundry, la incorporación de VRR a través de la base supone un avance importante respecto a las posibilidades disponibles durante el lanzamiento de la consola, aunque su utilidad práctica todavía resulta muy reducida. Por ahora, el único título confirmado que puede aprovecharlo es ‘Nintendo Switch 2 Welcome Tour’, que ha recibido una actualización para que su demostración técnica del VRR pueda utilizarse también en modo TV.

La compatibilidad con VRR tendrá que llegar a más juegos

La actualización 23.0.0 ya está disponible y Nintendo distribuyó igualmente una actualización para la propia base y ‘Nintendo Switch 2 Welcome Tour’, todos los requisitos necesarios para probar la nueva función en un televisor compatible.

Antes del lanzamiento de la consola, Nintendo presentó el VRR como parte de las prestaciones de Switch 2, aunque posteriormente eliminó las referencias a su funcionamiento mediante la base y confirmó que inicialmente estaría disponible únicamente en la pantalla de la propia máquina. La llegada del firmware 23.0.0 corrige finalmente esa ausencia y permite trasladar la frecuencia de actualización variable al televisor.

Sin pruebas de problemas de rendimiento

Cuando Nintendo retiró aquellas referencias, surgieron diferentes teorías acerca de las razones que podían haber llevado a la compañía a prescindir del VRR en modo TV. Algunas apuntaban a posibles problemas durante las últimas pruebas realizadas antes del lanzamiento de Switch 2, aunque Nintendo nunca confirmó que existieran dificultades relacionadas con el rendimiento.

A partir de este momento, serán las próximas actualizaciones de los juegos y el trabajo de sus desarrolladores los que determinen hasta qué punto el VRR termina teniendo utilidad real en el modo TV de Switch 2, especialmente en títulos con velocidades de fotogramas variables, donde esta tecnología puede suavizar las variaciones percibidas en pantalla.