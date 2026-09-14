Blizzard anuncia un nuevo juego del universo StarCraft, pero no se espera hasta 2030

Tomando a todos los asistentes por sorpresa, Dan Hay subió al escenario en la ceremonia de apertura de BlizzCon 2026 y confirmó prácticamente todos los rumores sobre el próximo título de la serie ‘StarCraft’. El veterano desarrollador y anterior responsable de la franquicia ‘Far Cry’ no ofreció detalles, pero presentó el tráiler de un juego de disparos de mundo abierto cuyo lanzamiento está previsto para 2030. Como era de esperar, la fecha de lanzamiento prevista no fue precisamente bien recibida.

¿Qué lugar ocupa este nuevo Starcraft?

Sin embargo, si entramos en los detalles, el material de presentación deja entrever que el juego se desarrolla antes de ‘StarCraft II’, según el cambio anunciado por Blizzard en el sitio web de ‘StarCraft Remastered’, aunque no está claro si ocurre durante o después de los acontecimientos del ‘StarCraft’ original.

En este plano, el rescate del universo narrativo de ‘StarCraft’ es una victoria, pero no necesariamente responde a aquello que muchos jugadores esperaban, tanto por la fecha de lanzamiento como porque una parte del público confiaba en el regreso de la franquicia mediante un juego de estrategia en tiempo real, aunque esto es poco probable dada la salida de desarrolladores de Blizzard de ese género.

¿Quién está desarrollando el juego?

Otra posibilidad que toma fuerza entre las filtraciones es que Nexon sea la responsable de este nuevo juego de estrategia en tiempo real, dado que Blizzard no ha confirmado la participación de la compañía coreana en este shooter. Además, estamos ante el tercer intento de llevar ‘StarCraft’ al terreno de los juegos de disparos, así que quizá a la tercera vaya la vencida.

También habrá que comprobar qué tono adopta esta nueva entrega, especialmente después de las críticas que recibió ‘StarCraft II’. Si bien tanto el original como ‘Brood War’ habían construido un universo militar bastante poco complaciente, donde los protagonistas cometían atrocidades y la victoria rara vez dejaba a nadie completamente limpio, su continuación abrazó una épica mucho más grandilocuente, con profecías, redención y una Kerrigan bastante distinta de aquella Reina de Espadas manipuladora y despiadada que forjó buena parte del relato anterior.

¿Qué pretende Blizzard con el regreso de StarCraft?

Las primeras imágenes del nuevo proyecto parecen recuperar parte de aquella atmósfera más sombría, con un sector Koprulu hostil y una ciencia ficción menos amable, aunque todavía sabemos demasiado poco para sacar conclusiones. Después de tantos años, queda por resolver quizá la cuestión más interesante de todas: ¿qué ‘StarCraft’ quiere recuperar Blizzard esta vez?