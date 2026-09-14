Estrenos de videojuegos del 14 al 18 de septiembre: Lobezno muestra su versión más salvaje

Aquí estamos puntuales una semana más con el repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del ocio electrónico. Con septiembre avanzando a buen ritmo, entre el 14 y el 18 se publica una buena cantidad de estrenos para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2 y dispositivos móviles.

La selección arranca con ‘Marvel Lobezno’, nueva aventura de Insomniac Games protagonizada por Logan, que llega en exclusiva a PS5 con una ambientación más oscura que la empleada por el estudio en sus anteriores trabajos con Spider-Man. También se publica ‘Aniimo’, un RPG de acción gratuito ambientado en un gran mundo abierto donde podremos capturar criaturas, entrenarlas y aprovechar sus habilidades tanto durante los enfrentamientos como al desplazarnos por sus escenarios.

Durante estos días también aterriza ‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’, nueva entrega de rol táctico para Switch 2. Junto a estas producciones también llegan ‘RuneScape: Dragonwilds’, ‘Trails in the Sky 2nd Chapter’, ‘Endless Legend II’, ‘Train Sim World 7’ y ‘The Walking Dead: Streets of Survival’, entre muchas otras. Más abajo encontrarás los títulos elegidos y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

Marvel Lobezno - 15 de septiembre

Plataformas: PS5

‘Marvel Lobezno’ es una aventura de acción en tercera persona desarrollada por Insomniac Games protagonizada por el conocido personaje de Marvel. La historia presenta a Logan tres años después de abandonar Team X, grupo al que deberá regresar cuando Bolivar Trask comienza a secuestrar mutantes, situación que terminará llevándolo por lugares como Canadá, Tokio y Madripoor junto a personajes como Jean Grey y antiguos compañeros de equipo.

Los ataques, bloqueos y enemigos abatidos irán llenando el medidor de Rabia de Logan, que podremos utilizar durante los combates, mientras las Adaptaciones servirán para ampliar sus capacidades y el conocido factor curativo del personaje le permitirá recuperarse del daño recibido. Al margen de los enfrentamientos, también habrá materiales por recoger, recuerdos relacionados con su pasado y actividades adicionales repartidas por los escenarios.

Aniimo - 16 de septiembre

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘Aniimo’ es un RPG de acción gratuito ambientado en Idyll, un gran mundo abierto habitado por numerosas criaturas que podremos capturar y convertir en compañeras de aventura. Nuestro personaje será un buscasendas con capacidad para crear vínculos con estos seres, mientras las condiciones del entorno, el momento del día o el comportamiento de cada especie influirán a la hora de conseguir nuevos ejemplares.

Su sistema más particular recibe el nombre de Twine y permite adoptar temporalmente la forma de los Aniimo capturados para utilizar sus propias capacidades, tanto durante los combates como al movernos por el escenario. Dependiendo de la criatura podremos planear, bucear, excavar o alcanzar lugares inaccesibles de otras maneras, mientras los enfrentamientos en tiempo real permiten luchar junto a nuestros compañeros o directamente bajo su forma.

Fire Emblem: Fortune’s Weave - 17 de septiembre

Plataformas: Nintendo Switch 2

‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’ es una nueva entrega de rol táctico desarrollada por Intelligent Systems y publicada por Nintendo. La historia comienza en el año 1454, con el Imperio dagdano amenazado por el regreso de Balor, un dios demoníaco cuya derrota parece imposible hasta que Fortuna utiliza su capacidad para viajar en el tiempo y regresar cinco años atrás, momento en el que se celebran los Juegos Heroicos de Dagsion. Allí conoceremos a Cai, Dietrich, Theodora y Leda, cuatro participantes con motivos muy diferentes para intentar conseguir el deseo reservado al vencedor.

Los combates mantendrán el sistema por turnos propio de ‘Fire Emblem’, con escenarios divididos en casillas y personajes que dispondrán de sus propias habilidades. Entre los encuentros de los Juegos Heroicos podremos recorrer Dagsion, entrenar, conseguir nuevo equipo, reclutar aliados y estrechar la relación con ellos, además de salir de la ciudad para completar encargos, adentrarnos en mazmorras y reunir materiales. Las historias de los cuatro protagonistas avanzan en paralelo hasta conducirlos finalmente a la batalla contra Balor.

Listado completo de lanzamientos:

14 de septiembre

‘Creator Chronicles’ (PC)

‘RIG Riot’ (PC)

15 de septiembre

‘Fright Train’ (PC)

‘RuneScape: Dragonwilds’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘TCG Card Shop Simulator’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

‘Train Sim World 7’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Active Matter’ (PC)

‘Marvel Lobezno’ (PS5)

16 de septiembre

‘Fallen Tear: The Ascension’ - versión 1.0 (PC)

‘Roman Sands RE’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘Woodo’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ (PC)

‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’ (iOS)

‘Aniimo’ (PC, PS5, Xbox Series)

17 de septiembre

‘Endless Legend II’ – versión 1.0 (PC, PS5, Xbox Series)

‘Kernel Hearts’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ (PS5, Switch 2, Switch)

‘Dave the Diver’ (iOS)

‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’ (Switch 2)

18 de septiembre

‘The Walking Dead: Streets of Survival’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Nightwater’ (PC)

Garras, criaturas y estrategia

Como puedes comprobar, la semana del 14 al 18 de septiembre concentra una buena tanda de estrenos para PC, consolas y dispositivos móviles. ‘Lobezno’ publica una aventura más violenta y adulta que los anteriores trabajos de Insomniac Games, mientras tanto ‘Aniimo’ nos invita a descubrir su mundo abierto repleto de criaturas que podremos capturar, entrenar y utilizar durante el viaje. ‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’, por su parte, recupera los combates tácticos por turnos y los viajes en el tiempo como parte fundamental de la trama. Durante estos cinco días también se publican ‘RuneScape: Dragonwilds’, ‘Trails in the Sky 2nd Chapter’, ‘Endless Legend II’, ‘Train Sim World 7’, ‘The Walking Dead: Streets of Survival’ y numerosas producciones independientes para ordenador y consolas.