Kingmakers asalta la Edad Media con armas modernas y cambia las reglas de los juegos de disparos de mundo abierto

En ‘Kingmakers’, los soldados se enfrentan a caballeros medievales y asaltan sus castillos utilizando armamento contemporáneo, una mezcla deliberadamente disparatada que vuelve a dejar muestras de esta locura en los nuevos materiales publicados por Redemption Road. Las secuencias presentadas ahora nos permiten conocer mejor cómo se desarrollan los combates dentro de esta experiencia sandbox editada por tinyBuild, que opta por enfrentamientos multitudinarios, ataques a fortalezas y uso de armas modernas en plena Edad Media.

A tiros en el medievo

Mientras el estudio prepara una nueva fase de pruebas en Steam que comenzará en breve, también se ha distribuido un nuevo tráiler creado por el equipo de desarrollo para enseñar con mayor detalle este peculiar videojuego de disparos con elementos estratégicos y de gestión. Las nuevas secuencias permiten analizar los principales elementos de la jugabilidad y conocer mejor los sistemas sobre los que se construirá buena parte de la experiencia, como las mecánicas de combate, la gestión de asentamientos y, por supuesto, los asedios a fortalezas enemigas en un torbellino de explosiones y efectos de partículas.

La singular narrativa propuesta por los desarrolladores independientes nos transporta a una Edad Media devastada por la guerra, donde nuestra tarea consistirá en viajar en el tiempo junto a un puñado de soldados procedentes del presente y cambiar el curso de la historia utilizando armamento propio de las fuerzas militares contemporáneas, como lanzacohetes, tanques y ametralladoras.

Entre batalla y batalla, tendremos que construir nuestro reino, defenderlo de los ataques enemigos y planificar enfrentamientos posteriores liderando ejércitos de miles de hombres, tanto en solitario como en un modo cooperativo que promete ser tan intenso como explosivo, y no únicamente en sentido figurado. "Nuestro equipo está formado en un 80% por ingenieros que se han adentrado en el mundo de los videojuegos para superar las barreras tecnológicas que aún persisten en la industria del entretenimiento", explican desde la desarrolladora independiente.

¿Cuándo comienzan las pruebas de Kingmakers?

"Hemos llevado el código de Unreal Engine 4 al límite, logrando alcanzar los 60 fps en ordenadores de gama media y sin necesidad de generar falsos fotogramas por segundo. Se han recreado entornos con decenas de miles de soldados digitales, cada uno basado en un sistema de búsqueda de rutas comparable al de un shooter AAA. Todo ello en un gigantesco contexto interactivo, donde los jugadores pueden explorar libremente enormes mapas. Por lo tanto, necesitamos más tiempo para perfeccionar el contenido antes de sentirnos preparados para solicitar una compensación económica por lo que estamos creando."

En este plano, la fase de pruebas que dará su pistoletazo de salida en las próximas semanas permitirá a Redemption Road recoger impresiones de los jugadores y continuar afinando diferentes aspectos del desarrollo antes de dar el siguiente paso con ‘Kingmakers’. Por ahora, el estudio no ha comunicado una fecha para su llegada a PC y su ficha mantiene únicamente la indicación: "Próximamente".