Star Wars Zero Company convierte las Guerras Clon en un brillante juego de estrategia por turnos

Las Guerras Clon han dado pie a infinidad de historias dentro del universo ‘Star Wars’, en buena medida gracias a ‘The Clone Wars’, una serie que empleó tiempo para desarrollar personajes, soldados y conflictos que las películas apenas podían atender. En este plano, años después todavía hay historias por contar dentro de aquel conflicto y ‘Zero Company’ aprovecha esa posibilidad para presentarnos a un grupo bastante peculiar que trabaja al margen de la estructura del ejército de la República.

La desarrolladora BitReactor bajo el amparo de Electronic Arts, confía a este grupo el protagonismo de una campaña de estrategia por turnos que aprovecha muy bien las diferencias entre sus integrantes y recupera buena parte del tono de la serie de animación, mientras la Compañía Cero reúne personajes procedentes de lugares muy distintos, una diversidad que tiene importancia porque buena parte de la experiencia transcurre entre enfrentamientos, hablando con ellos, preparando los siguientes encargos y escogiendo cómo queremos encarar las próximas operaciones.

Una guerra que aún tiene mucho que contar

Para ello, ‘Star Wars Zero Company’ nos lleva hasta los últimos años de las Guerras Clon y nos permite controlar a Hawks, un antiguo líder de la República que tuvo que abandonar su puesto después del fracaso de una misión especialmente importante. Sin embargo, en lugar de retirarse definitivamente acabó dedicándose a resolver esos problemas que nadie parece demasiado dispuesto a asumir.

La llegada de una amenaza mucho mayor conocida como la Espiral Infinita lleva a Hawks a ponerse al frente de la Compañía Cero, un grupo compuesto por mercenarios, antiguos nobles, un clon veterano e incluso una Jedi, un equipo compuesto por integrantes muy diferentes que por momentos recuerda al Escuadrón Suicida de DC, tanto por el tipo de trabajos que aceptan como por la posibilidad bastante real de que alguno de sus integrantes no regrese de la siguiente misión.

Durante la campaña, BitReactor recupera muchas de las virtudes de ‘The Clone Wars’ y las traslada a la experiencia con bastante naturalidad, hasta el punto de que algunas misiones podrían pasar perfectamente por episodios de la serie de Dave Filoni, tanto por la manera de presentar los conflictos como por el tiempo reservado para descubrir las motivaciones de sus protagonistas. Ese trabajo se percibe especialmente en compañeros como Cly Kullervo, Tel-Rea y Trick, cuyas conversaciones y encargos personales permiten entender cómo terminaron formando parte de este extraño grupo.

También se agradece la libertad que ofrece el estudio a la hora de construir nuestro propio Hawks, porque podemos escoger su especialización y definir el papel que queremos reservarle durante los combates. Podemos orientarlo hacia las armas de fuego o recurrir a perfiles clásicos dentro del género, como Tanque, Médico y Soldado, de modo que resulta sencillo adaptar al protagonista a las necesidades del resto del equipo y, sobre todo, a nuestra manera de jugar.

Mucho que hacer antes de volver al combate

‘Star Wars Zero Company’ resuelve especialmente bien esos momentos en los que dejamos las armas y regresamos a la Guarida, la base principal del grupo y el lugar donde reclutamos nuevos compañeros, desarrollamos sus habilidades, cambiamos el equipamiento y hablamos con ellos acerca de cuanto está ocurriendo en la galaxia. Allí también encontramos la mesa de operaciones, desde la que terminamos organizando buena parte de las horas siguientes.

Las actividades se dividen en operaciones y misiones tácticas. Las primeras se resuelven sin entrar directamente en combate y en algunas incluso tendremos que escoger cómo queremos proceder, con situaciones capaces de modificar nuestra relación con determinados aliados o terminar provocando consecuencias poco favorables, aunque completarlas permite conseguir recursos, aumentar nuestra influencia en distintas zonas, obtener nuevos apoyos o acceder a misiones tácticas, los encargos en los que sí tomamos directamente el control del escuadrón.

Para poner en marcha estas operaciones necesitamos gastar Información, un recurso limitado que debemos administrar durante toda la campaña, mientras el sistema de Ciclos hace avanzar el tiempo y nos obliga a pensar qué asuntos queremos resolver antes de continuar, especialmente cuando acumulamos varios encargos pendientes y sabemos que algunos dejarán de estar disponibles si tardamos demasiado.

La herencia de XCOM

El combate se asimila sin demasiadas complicaciones incluso para alguien con poca experiencia en la estrategia por turnos, pero sin quedarse corto cuando empiezan a entrar en juego las distintas combinaciones posibles. La herencia de ‘XCOM’ resulta evidente si tenemos en cuenta la trayectoria de varios integrantes de BitReactor, aunque después de varias horas jugando se percibe cómo el estudio ha utilizado aquella base para construir una propuesta con personalidad propia en el universo de ‘Star Wars’.

El escuadrón suele estar formado por cuatro agentes y cada personaje dispone de tres puntos de acción durante su turno. Moverse, disparar o utilizar determinadas habilidades consume esos puntos en cantidades diferentes, así que es importante calcular qué queremos hacer antes de empezar a repartir órdenes, porque algunas armas pueden dejarnos prácticamente sin opciones después de utilizarlas, mientras que otras permiten desplazarnos, atacar y conservar todavía alguna posibilidad antes de terminar el turno. A esto se suman las habilidades particulares de cada integrante del grupo, como el lanzacohetes de Trick, capaz de alcanzar a varios enemigos dentro del radio de la explosión, y poco a poco aprendemos a combinar todas estas herramientas con la posición de nuestros compañeros y las posibilidades que ofrece el terreno.

La hora del blaster

Los enemigos son férreos incluso jugando en dificultad normal, porque castigan bastante bien los movimientos precipitados y obligan a estudiar qué tenemos delante antes de actuar. También conviene recordar las debilidades de determinados adversarios, sobre todo cuando hablamos de los droides separatistas, porque repetir siempre la misma táctica termina saliendo caro cuando comienzan a mezclarse distintos tipos de unidades sobre el terreno.

La campaña también permite activar la muerte permanente de nuestros compañeros. Un agente que cae puede recuperarse, pero irá acumulando heridas y, si la situación se repite demasiadas veces, terminará muriendo definitivamente, una posibilidad que cambia considerablemente nuestra manera de afrontar ciertas misiones cuando llevamos varias horas viajando junto a ese personaje. La Guarida cuenta incluso con un espacio virtual que rinde homenaje a los integrantes fallecidos y recuerda que los combates pueden dejar consecuencias durante el resto de la experiencia.

La estrategia también funciona con mando

Hemos accedido a una copia del juego para PS5 y el mando DualSense deja mejores sensaciones de las que cabría esperar, especialmente tratándose de un género que durante muchos años ha estado mucho más ligado al teclado y al ratón. Con todo, moverse por los escenarios, escoger habilidades, consultar sus efectos o cambiar de personaje resulta sencillo y en ningún momento cuesta ejecutar una orden.

BitReactor también ha cuidado bastante los planetas y lugares que visitamos, acompañados por una música que recupera constantemente el tono de las películas, sobre todo durante los enfrentamientos, y por una batería de mapas suficientemente distintos entre sí tanto por su distribución como por las posibilidades que ofrecen durante el combate, de modo que llegar a un nuevo planeta también obliga a movernos por espacios diferentes y sacar partido a cuanto tenemos alrededor.

Conclusiones

‘Star Wars Zero Company’ demuestra que las Guerras Clon todavía pueden dar mucho de sí cuando se aprovechan para contar historias que no dependen de los personajes de siempre. Hawks y el resto de la Compañía Cero funcionan especialmente bien juntos, tanto durante las misiones como en esos momentos que pasamos dentro de la Guarida, donde hablar con ellos, conocer sus problemas y preparar los siguientes encargos consigue que volver a la base resulte casi tan interesante como regresar al campo de batalla.

La desarrolladora también ha sabido trasladar con maestría la fórmula de ‘XCOM’ al universo de ‘Star Wars’ sin transmitir la sensación de estar jugando a una simple copia con personajes diferentes. Los combates se entienden con rapidez, aunque obligan a estudiar movimientos, habilidades, armas y posiciones antes de actuar, especialmente cuando empiezan a llegar enemigos capaces de castigarnos por cualquier error, mientras las operaciones, Ciclos y las relaciones con nuestros compañeros consiguen que la campaña se mantenga viva entre enfrentamientos.