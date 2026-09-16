Marvel Lobezno es salvaje, brutal, feroz y sorprendentemente humano

El desarrollo de ‘Marvel Lobezno’ representa un cambio considerable respecto a las últimas producciones firmadas por Insomniac Games. Ambientado en Tierra-1048, el mismo universo de ‘Marvel’s Spider-Man’, el equipo estadounidense pone tierra de por medio respecto a las enormes ciudades abiertas para proponer una aventura dividida en capítulos de desarrollo lineal en el que predominan los combates y acciones de corte cinematográfico, además de un planteamiento general de diseño especialmente acertado para un protagonista cuya manera de resolver los problemas suele comenzar y terminar con las garras fuera.

Frente a ‘Marvel’s Spider-Man’, donde la altura, el espacio y la libertad de movimiento resultaban fundamentales, Lobezno responde sobre una lógica distinta, mucho más apegada a la tierra bajo sus pies y al contacto físico, algo que demuestra cuando se abalanza sobre sus enemigos, soporta golpes de enorme contundencia y convierte el cuerpo a cuerpo en el estilo predominante de los enfrentamientos. En realidad, la desarrolladora ha sabido cómo aprovechar esas diferencias a modo de referencia para diseñar buena parte de la aventura.

Un Logan anterior a los X-Men

La historia transcurre en una época previa a la formación de los X-Men en esta continuidad y arranca treinta años atrás, cuando Nathaniel Essex encuentra a Logan en estado salvaje y sin recuerdos, antes de trasladarse al presente, donde el protagonista vuelve a reunirse con el Equipo X tras la captura de Essex por las fuerzas de Bolivar Trask. Ese componente más personal encuentra un apoyo importante en Liam McIntyre, que compone un Lobezno áspero y violento sin perder credibilidad en los momentos más íntimos, sin desmerecer en absoluto el trabajo de Troy Baker aportando presencia a Nathaniel Essex y dando forma a una relación donde se interrelacionan confianza, secretos y cuentas pendientes.

Garras, Furia y mucha sangre

Una vez que toca sacar las garras, la facilidad de Logan para desenvolverse en el cuerpo a cuerpo convierte el combate en uno de los apartados más divertidos de la experiencia. Aunque puede recurrir al sigilo para ocultarse entre las sombras y acercarse sin ser visto, cuando comienza el enfrentamiento avanza constantemente hacia sus enemigos, bloquea ataques, esquiva golpes imposibles de detener y utiliza las garras para atravesar, mutilar o lanzar adversarios contra el entorno, en medio de una violencia mostrada sin tapujos donde el factor curativo llega a dejar al descubierto el esqueleto de adamantium bajo las heridas antes de que estas vuelvan a cerrarse. Como cabría esperar ante semejante despliegue, el nivel de violencia puede moderarse desde el menú de accesibilidad, con controles específicos que permiten modificar la sangre dinámica y los desmembramientos.

Tampoco falta una barra de "Furia" que incrementa a base de ataques, paradas y eliminaciones segmentada en varios grados, aumentando progresivamente la capacidad ofensiva de Logan hasta llegar a los niveles superiores, donde sus golpes ganan potencia y puede activar la habilidad ‘Última resistencia’, que le permite recuperarse después de recibir daños suficientes como para caer.

Cuando la Furia alcanza su máximo, la imagen adopta otro aspecto, los sonidos ambientales quedan en segundo plano y Lobezno aumenta considerablemente su capacidad ofensiva, una transformación que transmite bien la violencia descontrolada del personaje y recompensa una manera de combatir agresiva, rápida y muy ligada a los propios enemigos. Estos incluso obligan a variar la manera de combatir recurriendo a elementos como escudos eléctricos, ataques a distancia y dispositivos capaces de anular temporalmente la regeneración de Logan. Por fortuna, el progreso de la campaña nos permitirá utilizar nuevas técnicas para responder con mayor eficacia cuando varios adversarios atacan a la vez.

Una aventura lineal con grandes escenas de acción

Entre enfrentamientos, Logan recurre a sus sentidos para seguir rastros, reconocer olores y encontrar elementos ocultos. Para ello utiliza las garras que le permiten trepar por determinadas superficies y acceder a rutas secundarias, aunque tanto el sigilo como estas áreas se mantienen en un discreto segundo plano frente a unos combates mucho más satisfactorios por su contundencia. Estas secciones funcionan principalmente como pequeños descansos entre combates, antes de que la aventura vuelva a ganar intensidad y aproveche para encadenar grandes secuencias de acción, como el combate contra un gigantesco prototipo de Centinela o la persecución en motocicleta tras un convoy de los Reavers, dos escenas cargadas de épica que aprovechan muy bien un desarrollo que necesariamente debe estar mucho más controlado que el de un mundo abierto.

Pero este planteamiento también muestra sus límites, porque algunos capítulos repiten demasiado la sucesión de pasillos, zonas de combate y nuevos grupos de enemigos, una reiteración que se percibe en las Puertas de Pesadilla, unas secciones separadas de la línea principal ambientadas en espacios abstractos vinculados a los recuerdos de Logan, donde se combinan combates, desplazamientos y pruebas contrarreloj que conceden recompensas al tiempo que revelan nuevos detalles de su pasado. La campaña dura unas 15 horas, aunque el tiempo puede variar según el ritmo y cuánto contenido secundario complete, una extensión razonable para una aventura tan volcada en la acción y suficiente para desarrollar sus principales mecánicas sin prolongarlas innecesariamente.

Lobezno no es Spider-Man

Es fácil establecer paralelismos con ‘Marvel’s Spider-Man’, aunque la manera de combatir cambia por completo. Peter Parker aprovecha su agilidad para moverse por el aire, mantener las distancias y servirse del escenario durante los enfrentamientos, mientras Logan pelea mucho más cerca de sus rivales, soporta una gran cantidad de daño y avanza constantemente hacia ellos. Las diferencias entre Spider-Man y Lobezno también se hacen patentes en la estructura de juego, que cambia las enormes ciudades abiertas por capítulos cerrados, donde combates, zonas secundarias y escenas cinematográficas avanzan con un único objetivo.

Conclusiones

‘Marvel Lobezno’ presenta una versión adulta y violenta de Logan, respaldada por buenas interpretaciones y una historia que emplea buena parte de su desarrollo al pasado con el Equipo X, sus recuerdos incompletos y los conflictos personales que arrastra desde entonces.

El combate reúne buena parte de las virtudes del juego, tanto por la agresividad con la que Lobezno se mueve entre sus enemigos como por una violencia plenamente coherente con el personaje. Algunos capítulos repiten demasiado ciertas situaciones y las actividades opcionales no siempre mantienen el mismo nivel, aunque estas irregularidades apenas empañan una aventura intensa, contundente y muy entretenida.

En líneas generales, ‘Marvel Lobezno’ ofrece una campaña espectacular y tremendamente divertida, que logra vincularse casi orgánicamente a las características de su protagonista y suficientemente diferente a ‘Marvel’s Spider-Man’ como para demostrar que Insomniac sabe entender a los superhéroes y, ante todo, sabe darles lo que necesitan.