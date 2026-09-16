Marvel Lobezno: Todos los atuendos de Logan y qué debes hacer para conseguirlos

¿Acabas de empezar ‘Marvel Lobezno’ y quieres completar el armario de Logan? No todos los trajes se consiguen de la misma forma. Muchos se desbloquean durante la historia, varios deben fabricarse con materiales y algunos exigen tareas concretas, entre ellas reunir todas las botellas de whisky o superar las Tribulaciones de Pesadilla con rangos determinados.

Precisamente para evitar que tengas que ir saltando entre misiones, menús y requisitos, en LD hemos reunido todos los atuendos en un mismo listado con la forma de conseguirlos y materiales necesarios en cada caso. De modo que podrás comprobar rápidamente cuáles ya tienes, cuáles puedes fabricar y cuáles todavía requieren un poco más de trabajo, porque bastante ocupado está Logan repartiendo zarpazos como para estar pendiente del armario.

Todos los trajes de Marvel Lobezno y cómo conseguirlos

Traje táctico del Equipo X: Disponible desde el comienzo del juego y listo para utilizarse sin gastar materiales.

Camiseta sin mangas: Se consigue durante los primeros compases de ‘Vuelta a casa’ y puede utilizarse inmediatamente.

Batalla renacida: Disponible durante ‘Vuelta a casa’ y fabricarlo cuesta 75 materiales.

Estándar dorado: También se consigue durante ‘Vuelta a casa’, aunque necesita 75 materiales antes de poder utilizarse.

Colmillo: Se habilita al comenzar ‘La que se escapó’ y requiere 150 materiales.

Logan viejo: Llega al inicio de ‘La que se escapó’ y cuesta 150 materiales.

Rojo definitivo: Se incorpora durante ‘La que se escapó’ y también necesita 150 materiales.

Ablación: Disponible en ‘La que se escapó’ y fabricarlo supone gastar 200 materiales.

Arma X: Se consigue al comenzar ‘Algo mucho más fuerte’ y necesita 200 materiales.

Futuro pasado: Se incorpora automáticamente al inicio de ‘Algo mucho más fuerte’ y puede utilizarse en cuanto se obtiene.

Informal: Llega al comenzar ‘Una última misión’ y no requiere materiales.

Chaqueta de cuero: Se consigue automáticamente al inicio de ‘Desfase horario’.

Fuerza X: Está disponible durante ‘Enfádate’ y cuesta 200 materiales.

Azul y dorado: También se habilita en ‘Enfádate’ y necesita 200 materiales.

Amarillo definitivo: Se incorpora durante ‘Enfádate’ y fabricarlo cuesta 200 materiales.

Maldito: Se consigue en ‘Enfádate’, aunque en este caso serán necesarios 250 materiales.

Marvel Tōkon: Está disponible durante ‘En las sombras’ y cuesta 300 materiales, situándose entre los atuendos más caros de fabricar.

Marrón clásico: La reserva permite conseguirlo de forma anticipada. No forma parte de los cinco trajes exclusivos de la Edición Digital Deluxe.

Tanque negro: Se habilita al comenzar ‘Cada vez más bajo’ y cuesta 250 materiales.

Variante amarilla: También llega durante ‘Cada vez más bajo’ y necesita 250 materiales.

Animado: Disponible en ‘Cada vez más bajo’ y fabricarlo requiere 200 materiales.

Parche: Se obtiene automáticamente al comenzar ‘Tira los dados’ y puede utilizarse inmediatamente.

Feral: Llega al inicio de ‘Sigo aquí’ y cuesta 300 materiales.

Medianoche: Para conseguirlo hay que encontrar todas las botellas de whisky repartidas por el juego. Una vez completada la colección, queda disponible sin gastar materiales.

Fugitivo futuro: Exige conseguir rango Oro en las tres primeras pruebas del Guantelete de Pesadilla. Al cumplir el requisito puede utilizarse inmediatamente.

Hellverine: Alcanzar rango Adamantium en esas tres pruebas del Guantelete de Pesadilla. Después queda disponible sin coste adicional.

Muerte: Se consigue al terminar la historia y puede utilizarse inmediatamente.

Trajes de la Edición Digital Deluxe

Los cinco atuendos siguientes pertenecen a la Edición Digital Deluxe y no forman parte de los 27 que pueden conseguirse jugando. También están incluidos en la mejora Digital Deluxe para los propietarios de la edición estándar.

Era de Apocalipsis: Incluido con la Edición Digital Deluxe.

Increíble: Incluido con la Edición Digital Deluxe.

Cuero nuevo: Incluido con la Edición Digital Deluxe.

Salvaje: Incluido con la Edición Digital Deluxe.

Cacería nocturna: Incluido con la Edición Digital Deluxe.

¿Los trajes mejoran las habilidades de Lobezno?

Equipar un traje u otro no modifica el daño, la defensa ni las habilidades de Logan, por tanto, la elección de vestuario es puramente estética. Sin embargo, fabricar nuevos atuendos sí tiene una recompensa permanente, ya que la salud máxima aumenta conforme crece la colección. Este incremento continúa hasta fabricar 20 trajes, momento en el que Logan alcanza el 200% de su salud máxima inicial. Los cinco atuendos incluidos con la Edición Digital Deluxe no intervienen en este progreso, así que no es necesario comprarlos para conseguir la bonificación completa. Por este motivo conviene recoger materiales incluso si tienes pensado utilizar siempre el mismo traje, pues sirven tanto para ampliar el vestuario como para aumentar progresivamente la resistencia de Logan durante la aventura.