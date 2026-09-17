Marvel Lobezno: cómo desbloquear todas las garras y conseguir sus modelos especiales

Después de revisar todos los trajes de Logan en ‘Marvel Lobezno’, llega el momento de afilar el adamantium, sacar las garras y completar la otra gran colección del exclusivo de PS5. Pero conseguir todos sus diseños requiere completar actividades adicionales mientras transitamos por su historia, porque Insomniac Games los distribuye entre la fabricación de determinados trajes, pruebas especiales, coleccionables y varias recompensas obtenidas durante la campaña. Completar el repertorio, por tanto, te obligará a cumplir condiciones muy concretas y dedicar unas cuantas horas más a las actividades secundarias.

Para comenzar, muchas de las garras se obtienen junto a sus respectivos trajes, aunque existen varias excepciones. Entre ellas están los cinco modelos incluidos en la Edición Digital Deluxe, que pueden equiparse desde el principio junto a sus correspondientes atuendos. Además, la reserva permite conseguir de manera anticipada las garras reflectantes.

Sin efectos prácticos

Conviene recordar que todos estos diseños tienen una función puramente estética y no modifican el rendimiento de Logan durante los combates. Una vez desbloqueados, además, pueden equiparse con independencia del traje utilizado, de manera que es posible combinar libremente ambos elementos. Hecha esta aclaración, pasamos a la lista completa de garras y requisitos necesarios para conseguir cada una. Por su propia naturaleza, algunas indicaciones pueden anticipar actividades y recompensas que pertenecen a diferentes momentos de la campaña, por tanto, conviene tenerlo presente antes de continuar.

Garras de adamantium: Desbloqueadas por defecto.

Garras de hueso: Fabrica el traje Estándar dorado.

Garras de hueso salvaje: Fabrica el traje Colmillo.

Garras de hueso erosionado: Fabrica el traje El viejo Logan.

Garras con gancho: Fabrica el traje Rojo definitivo.

Garras con muescas: Fabrica el traje Ablación.

Garras curvas: Fabrica el traje Arma X.

Garras de medialuna: Fabrica el traje Amarillo definitivo.

Garras finas: Fabrica el traje Azul y dorado.

Garras angulosas: Fabrica el traje Fuerza X.

Garras de hueso natural: Fabrica el traje Maldito.

Garras Fighting Souls: Fabrica el traje ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’.

Garras de adamantium irregular: Fabrica el traje Camiseta sin mangas negra.

Garras Variante: Fabrica el traje Variante amarilla.

Garras animadas: Fabrica el traje Animado.

Garras escarlata: Consigue el traje Medianoche reuniendo todas las botellas de whisky.

Garras de borde plano: Alcanza el rango Plata en la prueba Última resistencia de Cold Pines.

Garras de hueso carbonizado: Consigue el traje Hellverine alcanzando el rango Adamantium en todos los Guanteletes de Pesadilla.

Garras tecnoorgánicas: Consigue el traje Fugitivo del futuro alcanzando el rango Oro en todos los Guanteletes de Pesadilla.

Garras de diamante: Alcanza el rango Plata en la prueba Choque salvaje.

Garras doradas: Alcanza el rango Plata en la prueba Crisol de lágrimas.

Garras de espina dentada: Incluidas con el traje Cacería nocturna de la Edición Digital Deluxe.

Garras de hoja hueca: Incluidas con el traje Salvaje de la Edición Digital Deluxe.

Garras afiladas: Incluidas con el traje Cuero nuevo de la Edición Digital Deluxe.

Garras con filo pulido: Incluidas con el traje Increíble de la Edición Digital Deluxe.

Garras gruesas: Incluidas con el traje Era de Apocalipsis de la Edición Digital Deluxe.

Garras reflectantes: Se consiguen junto al traje Marrón clásico y forman parte de los incentivos de reserva como desbloqueo anticipado.

Más de medio siglo sacando las garras

Las garras han cambiado bastante desde las primeras aventuras de Lobezno. El adamantium procedente del programa Arma X terminó convirtiéndose en una de las características que mejor identifican al mutante, pero los cómics mostraron con el tiempo que el metal no era el origen de las garras que ya formaban parte de su anatomía. Después de que Magneto arrancara el adamantium del cuerpo de Logan durante ‘Atracciones Fatales’, quedaron al descubierto sus garras de hueso, dando paso a una etapa mucho más salvaje del personaje que también encuentra sitio en ‘Marvel Lobezno’. Propuestas posteriores como Hellverine llevaron esta peculiar anatomía bastante más lejos, transformando sus garras en armas infernales que el juego recupera a través del modelo de hueso carbonizado.

Insomniac Games también aprovecha buena parte de esta historia para convertir las garras de Logan en una pequeña colección de homenajes a distintas épocas del personaje, aunque al final todas cumplen exactamente la misma función cuando comienza la pelea. Cosechadores, miembros de La Mano y hasta el gigantesco prototipo de Centinela construido por Trask terminan comprobando que seis cuchillos retráctiles a lo Eduardo Manostijeras son motivos suficientes para apartarse de su camino, especialmente cuando vienen acompañados por muy poca paciencia y varios cientos de kilos de adamantium.