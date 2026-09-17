¿Puede tu PC con WARDOGS? Estos son sus requisitos para jugar al nuevo fenómeno de Steam

‘WARDOGS’ llegó al acceso anticipado de Steam el pasado 10 de septiembre y en pocos días se ha convertido en uno de los estrenos con mayor actividad en sus servidores. El shooter militar firmado por BULKHEAD, que reúne hasta 100 jugadores divididos en tres equipos, ha logrado superar los 400.000 usuarios simultáneos y además ha terminado como el juego con mayores ingresos globales en la plataforma de Valve durante la semana comprendida entre el 8 y el 15 de septiembre.

Con el crecimiento que está experimentando el formato, es normal que muchos jugadores se estén preguntando si su PC lo puede ejecutar. Por fortuna, los requisitos oficiales recurren a procesadores y tarjetas gráficas que llevan varias generaciones en el mercado, aunque la configuración mínima denota una pequeña salvedad, puesto que los 1080p a 60 fps están calculados sobre calidad baja y resolución reescalada. Por tanto, la desarrolladora no concreta qué hardware sería necesario para mantener esas mismas prestaciones renderizando a 1080p nativos.

Requisitos mínimos – Acceso Anticipado WARDOGS

Rendimiento estimado: 1080p, calidad baja y 60 fps mediante reescalado

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits

Procesador: Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3500

Memoria: 16 GB de RAM

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 1660 o AMD Radeon RX 590

Almacenamiento: 50 GB disponibles

Los parámetros mínimos pueden cubrirse con hardware que ya tiene unos años, especialmente las GTX 1660 o Radeon RX 590, pero ese objetivo de 60 fps no corresponde a una imagen renderizada de forma nativa a 1080p. La ficha tampoco concreta la resolución interna utilizada antes del reescalado, así que no permite saber cuánto tendría que aumentar la potencia necesaria para prescindir de esta técnica.

Requisitos recomendados – Acceso Anticipado WARDOGS

Rendimiento estimado: 1440p, calidad media y más de 70 FPS en resolución nativa

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits

Procesador: Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 5700X

Memoria: 16 GB de RAM

Tarjeta gráfica: Nvidia RTX 3070 o AMD Radeon RX 6700 XT

Almacenamiento: 50 GB disponibles

Aquí una RTX 3070 o Radeon RX 6700 XT debería permitir jugar por encima de 70 fps a 1440p nativos con calidad media, aunque alcanzar 4K y superar los 60 fps vuelve a requerir reescalado. La memoria no cambia entre ambas configuraciones y se mantienen los 16 GB de RAM y los 50 GB disponibles para la instalación.

Entre uno y dos años en acceso anticipado

‘WARDOGS’ todavía tiene bastante tiempo de desarrollo por delante, ya que sus responsables calculan que permanecerá entre uno y dos años en acceso anticipado, un periodo que emplearán para añadir mapas, armas y vehículos, profundizar en la progresión, añadir nuevas formas de jugar y continuar trabajando sobre rendimiento, estabilidad y funcionamiento general.

El arranque, entretanto, ha superado ampliamente las previsiones del propio equipo con un volumen de entrada que provocó problemas en los servidores durante los primeros días. A esa cantidad de jugadores recurrentes se suma el primer puesto mundial por ingresos semanales, por delante de títulos gratuitos como ‘PUBG: Battlegrounds’ y ‘Counter-Strike 2’. El estudio también ha avisado de que el precio actual corresponde al periodo de acceso anticipado y podrá subir conforme el proyecto se acerque a su edición definitiva, aunque todavía no ha indicado cuánto costará entonces.

Perfecto para configuraciones medias

En nuestro caso, cumplir con los componentes mínimos no parece especialmente complicado para un PC que tenga ya algunos años, aunque conviene recordar que alcanzar el rendimiento indicado para esta configuración obliga a recurrir al reescalado. Aquellos que quieran jugar a 1080p nativos tendrán que esperar a que el estudio publique datos adicionales, puesto que la tabla oficial todavía no ofrece una referencia equivalente para esa resolución sin utilizar reconstrucción de imagen.