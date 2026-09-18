Lollipop Chainsaw 2 Back2Back: Juliet Starling vuelve y ya tenemos sus primeros minutos de juego

Catorce años después de su debut, la posibilidad de una nueva entrega protagonizada por Juliet Starling parecía casi descartada. Sin embargo, el Tokyo Game Show 2026 nos ha dejado precisamente el anuncio de ‘Lollipop Chainsaw 2 Back2Back’, una secuela que promete dar continuidad a la frenética fórmula de acción zombi. Prevista para publicarse PS5 en 2027, la entrega vuelve a contar con la intrépida Juliet como protagonista, como deja patente el primer vídeo de su jugabilidad mostrado durante la feria nipona.

El primer material de ‘Lollipop Chainsaw 2’ nos invita a contemplar cómo nuestra animadora se abre paso entre los muertos vivientes en las calles, moviéndose con vigorosa agilidad gracias a sus nuevos patines. También se ha mostrado una batalla contra un jefe llamado Zorbie, un zombi que parece una parodia de Barbie, al tiempo que nuestra animadora trata de acabar con numerosos enemigos antes de terminar la tarea.

Lollipop Chainsaw 2 y el legado del juego original

Desarrollado por Grasshopper Manufacture, ‘Lollipop Chainsaw’ debutó en 2012 y rápidamente alcanzó el estatus de juego de culto. Contó con Suda51 como director creativo, y James Gunn participó como consultor creativo además de la adaptación del guion, dando forma a aquella peculiar mezcla de zombis, humor negro, acción exagerada y estética pop. Suda51 también es responsable de títulos como ‘No More Heroes’ y ‘Shadows of the Damned’, mientras Gunn ha terminado alcanzando una enorme popularidad en el cine con producciones vinculadas a Marvel y DC.

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back has been announced for PS5 and a gameplay video has been released! It will launch in 2027 pic.twitter.com/qXiwOhRW6V — Game Unlocked (@gameunlocked26) September 17, 2026

¿Quién está desarrollando la secuela?

Esta vez, ni Gunn ni Suda51 participan en el proyecto, cuyo desarrollo está en manos de JP Universe, con Dragami Games y Nada Holdings como editoras. La primera ya recuperó el título original con ‘Lollipop Chainsaw RePOP’, la versión renovada publicada en 2024, aunque para esta continuación se ha formado un equipo diferente que conserva varios desarrolladores relacionados con el original. Entre ellos Masahiro Yuki, coproductor y responsable del argumento del primer juego, además de NekoshowguN, autor del diseño conceptual de Juliet. También participa Hajime Tabata, director de ‘Final Fantasy XV’ y fundador de JP Universe, por tanto, la ausencia de Gunn y Suda51 no supone una ruptura completa con el equipo que trabajó en la aventura de 2012.

Jaleo en San Romero

La historia se desarrolla en una San Romero completamente reconstruida y rebautizada como Jaredwood, una enorme metrópolis levantada alrededor de la industria cinematográfica. Allí, un misterioso director atrapará a Juliet dentro de su propia película de zombis, obligándola a combatir junto a sus aliados mientras trata de averiguar qué se esconde detrás de todo y detener una nueva amenaza procedente del Corrupted Realm.

Por ahora, el juego tan solo se ha anunciado para PS5, pero además tampoco existe un día concreto para su estreno en 2027, de modo que todavía queda bastante información por conocer acerca de esta segunda aventura. Mientras tanto, los primeros minutos mostrados en Tokio permiten comprobar que Juliet se mantiene en forma y parece que engrasa la motosierra regularmente, además de no haber perdido un ápice de ese particular sentido del humor que convirtió su primera cacería de zombis en un título difícil de confundir con cualquier otro.