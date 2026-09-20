¿Por qué EA Sports FC 27 ahora recomienda tener 16 años para jugar?

Un juego de fútbol puede recibir la misma recomendación de edad que un título con escenas violentas, aunque los motivos sean diferentes. 'EA Sports FC 27', cuyo estreno se produce en unos días, abandona el PEGI +3 de la entrega anterior y pasa a PEGI +16, acompañado además por un aviso sobre compras de "artículos aleatorios", aunque el asunto tiene poco que ver con la simulación deportiva…

Cómo funciona la clasificación PEGI

PEGI es el sistema europeo que clasifica los juegos en cinco grupos de edad, a partir de +3, +7, +12, +16 y +18 años. No indica si son fáciles o difíciles, ni cuánta habilidad hace falta para terminarlos, sino a partir de cuándo se considera adecuado su contenido. El sistema ha ampliado en 2026 los criterios que se utilizaban para establecer la edad recomendada de cualquier experiencia interactiva. Hasta ahora, la clasificación atendía a elementos como la violencia, el sexo, las drogas o el lenguaje utilizado, pero desde este año también tiene en cuenta determinadas funciones que forman parte de la manera de jugar y realizar compras dentro de un título.

El contenido ya no es el único motivo

Esta modificación se anunció el 12 de marzo y comenzó a aplicarse a los juegos enviados para evaluación a partir de junio de 2026, de manera que, junto a elementos tradicionales como la violencia, el sexo o las palabrotas, PEGI también considera determinadas compras, los sistemas que incentivan la continuidad y las medidas de protección disponibles en las comunicaciones entre usuarios, sin que ello implique revisar automáticamente la clasificación de todos los títulos que ya se encontraban a la venta.

Comprar sin saber qué te va a tocar

El funcionamiento de las llamadas "Cajas de botín" es muy simple: el jugador paga por abrir un sobre sin saber qué futbolistas, consumibles u otros elementos recibirá hasta el momento de abrirlo, por tanto, no es igual que comprar un elemento concreto conociendo de antemano cómo es y cuánto cuesta. En estos sobres se realiza el pago antes de conocer exactamente qué se recibirá, porque el resultado depende del azar.

Tampoco desaparece el pago porque se utilicen monedas del propio juego, porque si esas monedas se compran con euros y después sirven para abrir sobres, sigue existiendo un desembolso de dinero real. Los responsables del sistema de clasificación ya vienen advirtiendo sobre estos artículos desde 2020 y ahora, los juegos que los incluyan recibirán como norma general PEGI +16 y, en determinados casos, pueden llegar hasta PEGI +18.

Qué implica realmente la clasificación PEGI

Aquí resulta importante distinguir entre recomendación y obligación legal, porque PEGI es un sistema promovido por la propia industria que gestiona una entidad independiente sin ánimo de lucro, por tanto, no equivale a una norma aprobada por la Unión Europea. En España se emplea como referencia para orientar a las familias y un PEGI +16 no supone por sí mismo una prohibición legal para que un menor utilice el juego, aunque eso no significa que deba pasarse por alto a la hora de valorar si resulta apropiado para su edad.

Los controles familiares de consolas y otros dispositivos permiten establecer límites distintos para cada aspecto del juego, de manera que un menor puede tener permiso para jugar a un título concreto y, al mismo tiempo, tener bloqueadas las compras con dinero real o restringidas las conversaciones con otros usuarios.

Por una vía distinta, la protección del consumidor también contempla este tipo de compras y, en marzo de 2025, la red europea de organismos de consumo coordinada por la Comisión Europea publicó una serie de principios sobre el uso de monedas virtuales en videojuegos, recordando la obligación de mostrar con claridad los precios y prestar especial atención a la protección de los menores. Comprar con monedas de un videojuego no elimina los derechos del consumidor ni permite esconder el coste real del contenido.

Los sobres de EA Sports FC 27

El caso de 'EA Sports FC 27' empieza a tener sentido cuando vemos cómo funciona Football Ultimate Team, la variante donde el jugador construye su propio equipo utilizando cartas de futbolistas. Estas se consiguen jugando, mediante recompensas, intercambiando en el mercado o abriendo sobres, cuyo contenido exacto no se conoce hasta el momento de abrirlos. EA muestra las probabilidades de obtener determinadas categorías y valoraciones de cartas, pero esa información no permite saber de antemano qué futbolista concreto tocará en cada sobre.

Parte de esos sobres puede adquirirse utilizando FC Points, una moneda empleada dentro del juego que también puede obtenerse mediante pagos con dinero real. Precisamente ahí entra el nuevo criterio de PEGI, porque el jugador puede gastar dinero sin saber exactamente qué recibirá a cambio. No es el partido de fútbol, una entrada especialmente dura o una celebración subida de tono lo que lleva ahora la clasificación hasta PEGI +16, sino la presencia de este tipo de compras aleatorias dentro del mismo producto.

De PEGI +3 a PEGI +16

En contraste con la entrega anterior, esta temporada se demuestra cuánto ha cambiado el criterio. 'EA Sports FC 26' también incluía compras dentro del juego y sobres aleatorios, pero recibió PEGI +3 porque entonces estas funciones únicamente se señalaban mediante un aviso adicional y no modificaban por sí solas la edad recomendada, una situación que cambia con los criterios introducidos en 2026, donde ese mismo tipo de compra puede hacer que un juego pase a una categoría de edad superior. 'EA Sports FC 27' se lanzará el 25 de septiembre de 2026 en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.