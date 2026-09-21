Estrenos videojuegos del 21 al 25 de septiembre: FC 27 comparte semana con las pesadillas de Silent Hill

Aquí estamos puntuales una semana más con el repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del ocio electrónico. A estas alturas de septiembre, entre el 21 y el 25 se publica una buena cantidad de estrenos para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección arranca con ‘EA Sports FC 27’, una nueva entrega de la conocida franquicia futbolística de Electronic Arts, que vuelve al terreno de juego con la temporada ya en marcha. También se publica ‘Silent Hill: Townfall’, una propuesta de terror en primera persona que amplía el universo de Konami con una historia independiente en territorio escocés.

Durante estos días también aterriza ‘CONTROL Resonant’, el nuevo trabajo de Remedy dentro del universo de ‘Control’ y a su lado ‘SiN: Reloaded’, ‘Graveyard Keeper 2’, ‘SHINOBI: Art of Vengeance’, ‘Garfield: Escape from Monday’ y ‘Kingdom Rush 6: Genesis TD’, entre muchas otras producciones. Más abajo encontrarás los destacados y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

SiN: Reloaded - 24 de septiembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC

‘SiN: Reloaded’ es una versión remasterizada del juego de disparos en primera persona publicado originalmente en 1998, donde controlas al coronel John R. Blade, responsable de una compañía de seguridad privada que deberá detener los planes de una corporación farmacéutica. Su misión consiste en impedir la propagación de mutaciones genéticas por las calles de una ciudad futurista. La nueva versión incorpora modelos 3D y texturas renovadas, además de compatibilidad con monitores ultrapanorámicos gracias al motor KEX. El paquete incluye el juego base completo y la expansión ‘Wages of SiN’.

Silent Hill: Townfall - 24 de septiembre

Plataformas: PS5 y PC

‘Silent Hill: Townfall’ es un juego de terror y supervivencia en primera persona ambientado en un pueblo ficticio escocés en 1996. En esta nueva obra de la conocida franquicia de Konami, asumes el papel de Simon Ordell, que despierta en los muelles sin recordar qué le ha sucedido ni qué relación mantiene con el lugar. Una vez allí, para recorrer el entorno deberás gestionar los escasos recursos disponibles y recurrir al sigilo para evitar enfrentamientos directos con las monstruosidades que habitan sus calles y plazas.

Durante la aventura tendremos a nuestra disposición un pequeño televisor analógico con pantalla CRT, un recurso que permite sintonizar frecuencias de audio y señales de vídeo capaces de ofrecer pistas para desentrañar el misterio que asola Townfall. Con este mismo dispositivo, además, podemos identificar la presencia de enemigos y reconstruir sucesos del pasado necesarios para avanzar en la trama.

EA Sports FC 27 – 25 de septiembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC

‘EA Sports FC 27’ es la nueva entrega de la conocida franquicia futbolística de Electronic Arts. El título actualiza las plantillas de clubes y selecciones nacionales de todo el mundo e incorpora cambios en el comportamiento táctico de los equipos durante los encuentros. Las animaciones de carrera, pase y disparo se han revisado a partir de datos obtenidos de encuentros reales para modificar el ritmo sobre el césped. Las variantes Ultimate Team, Carrera y Clubes regresan con novedades tanto en la interfaz como en la progresión del jugador y, como siempre, puedes esperar juego multiplataforma entre consolas de la misma generación, permitiendo disputar torneos y ligas en línea entre usuarios de distintos sistemas.

Listado completo de lanzamientos:

21 de septiembre

‘Happy Wheels’ (PC)

‘Dressmaker’ (PC)

‘Delverium’ (PC)

‘IGTAP: an Incremental Game That’s Also a Platformer’ (PC)

22 de septiembre

‘Graveyard Keeper 2’ (PC)

‘Nocturne’ (PC)

‘Well Dweller’ (PC)

‘Rivage’ (PC)

23 de septiembre

‘Stick It to the Stickman’ (PC)

‘Slow Roads’ (PC)

‘Otterly Lost’ (PC)

‘Silent Hill: Townfall’ (PC, PS5)

24 de septiembre

‘SiN: Reloaded’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

‘The Magus Circle’ (PC)

‘Dragon Shelter’ (PC)

‘Kingdom Rush 6: Genesis TD’ (PC)

‘Garfield: Escape from Monday’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘SHINOBI: Art of Vengeance’ (Switch 2)

‘CONTROL Resonant’ (PC, PS5, Xbox Series)

25 de septiembre

‘The Relic: First Guardian’ (Xbox Series)

‘Wild West Pioneers’ (PC)

‘EA Sports FC 27’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

Balón, terror y anomalías

Como puedes comprobar, la semana nos deja una buena tanda de estrenos para PC y consolas. ‘EA Sports FC 27’ devuelve el fútbol a prácticamente todas las plataformas, ‘Silent Hill: Townfall’ lleva el terror hasta una aislada localidad escocesa y ‘SiN: Reloaded’ regresa con una edición actualizada. A estos hay que añadir ‘CONTROL Resonant’, ‘Graveyard Keeper 2’, ‘SHINOBI: Art of Vengeance’ y numerosos proyectos independientes que darán forma a cinco días especialmente cargados.