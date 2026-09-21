Persona 4 Revival se mete de lleno en uno de los periodos más cargados de estrenos para consola y PC

Si estabas esperando para conocer los planes de lanzamiento para ‘Persona 4 Revival’, la buena noticia es que la página oficial de SEGA ya recoge las fechas de lanzamiento del juego. La mala es que si esperas el estreno en Switch 2 deberás tener algo más de paciencia. De hecho, algo más que poco, porque la adaptación del cuarto título de la conocida serie JRPG de Atlus se publicará el 18 de febrero de 2027 para PC, PS5 y Xbox Series, pero no debutará en la híbrida de Nintendo hasta el 20 de mayo.

La editora y desarrolladora japonesa no ha ofrecido ninguna razón para justificar la diferencia de tres meses respecto al lanzamiento en la consola híbrida, pero en cambio se ha confirmado que el título estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass, por tanto, los suscriptores podrán acceder al juego desde el 18 de febrero.

Persona 4 Revival competirá con juegos muy esperados

El plan de estreno para 2027 se está llenando de lanzamientos importantes, especialmente durante febrero, por lo que la adaptación de ‘Persona 4’ tendrá varios títulos de gran presupuesto publicados con pocos días de diferencia. Los retrasos siempre son posibles, pero según las fechas anunciadas por las productoras, ‘Metro 2039’ se estrenará el 4 de febrero. La semana siguiente, el día 12, llegará ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’. Cuatro días después será el turno de ‘God of War: Laufey’, previsto para el 16 de febrero, apenas dos jornadas antes de ‘Persona 4 Revival’. Febrero de 2027 también contará con el nuevo ‘Fable’, que llegará el día 23, apenas cinco días después del juego de Atlus.

Este persona 4 es Golden

La nueva versión toma como base ‘Persona 4 Golden’, la edición ampliada publicada en 2012, aunque la aventura original se remonta a 2008. La historia vuelve a situarnos en Inaba, una pequeña localidad japonesa donde una serie de asesinatos termina llevando al protagonista y sus compañeros hasta un extraño mundo situado al otro lado de los televisores. La investigación se combina con la vida escolar, las relaciones con otros personajes, trabajos a tiempo parcial y actividades que dependen del paso de los días, entre algunos de los elementos del juego original.

Atlus también ha aprovechado el remake para revisar buena parte de la experiencia, puesto que ‘Revival’ promete una renovación de gráficos, interfaz, escenas y combates, además de incorporar nuevas secuencias, más diálogos con voz y cambios en el sistema de batalla. Entre ellos, la posibilidad de bloquear ataques, comenzar algunos enfrentamientos con ventaja, ceder acciones a otros miembros del grupo y utilizar Prime Time, una técnica que permite encadenar habilidades durante un periodo determinado. La banda sonora también contará con versiones revisadas de temas conocidos y composiciones nuevas.