Ghost of Yotei recibe una enorme actualización cargada de nuevas funciones

Los jugadores que tengan una copia de ‘Ghost of Yotei’ pueden ir preparando sus consolas para una descarga de más de 29 GB correspondiente a una actualización que se ha comenzado a distribuir hace tan solo unas horas. Se trata del paquete de contenido que lleva el juego exclusivo de PS5 a su versión 2.0, y que además prepara el programa para el lanzamiento de su ‘Edición Completa’ y las nuevas funciones gratuitas anunciadas para el 1 de octubre.
Novedades del parche 2.0
Para comenzar, esta versión 2.0 incorpora el modo ‘Belleza del Yōtei’ al conjunto. Se trata de una propuesta de corte tranquilo que muestra diferentes entornos de Ezo mediante secuencias pausadas acompañadas de música. Además de contemplar estos lugares, también podemos utilizarlos para realizar nuevas capturas con el Modo foto. A esto se suman nuevas rutas para el modo de Watanabe, que están disponibles durante el juego (cuando esta opción permanece activada), además de una nueva configuración de accesibilidad de alto contraste.
También se incorpora una opción para conservar el aspecto de un conjunto de armadura y utilizar al mismo tiempo las estadísticas de otro. De este modo, puedes mantener la apariencia que prefieras sin renunciar a las propiedades del equipamiento que tengas seleccionado. En el mismo plano se han incorporado los trofeos correspondientes a ‘Ecos de Sekigahara’ y ‘Se Busca’, los dos contenidos que se estrenarán en octubre.
El más buscado
‘Se Busca’ es un modo de supervivencia para un jugador con estructura roguelike que llegará al tiempo que ‘Ghost of Yotei: Edición Completa’ y permitirá controlar a cuatro personajes diferentes, incluido Jin Sakai, protagonista de ‘Ghost of Tsushima’, que recuperará sus cuatro posturas características. Funciona de manera independiente a la campaña principal y permite jugar con Atsu, Oyuki, Nagato y Sakai. De este modo tendrás que aceptar recompensas con una dificultad cada vez mayor, derrotar enemigos y conseguir elementos que te permitan afrontar nuevos enfrentamientos.